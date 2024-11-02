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▲民進黨立委與公職接連對劉德華開砲，媒體人黃揚明憂心民進黨執整將會回到「禁歌」時代。（圖／翻攝自黃揚明臉書）

天王劉德華睽違11年在台北小巨蛋舉辦演唱會，民進黨立委王定宇在31日批劉德華是「媚共藝人」，儘管陸委會主委邱垂正表示劉德華沒有傷害台灣的言論，但是民進黨政策會執行長王義川在社群媒體上質疑，劉德華在台北小巨蛋唱「中國人」的片段，根本就像他在中國演唱會的畫面，「非常非常中國的設計」。對此，媒體人黃揚明今（2）日表示，劉德華演唱會翻唱許多台灣歌手的歌曲，擔憂民進黨繼續執政會有「禁歌」的情況發生。劉德華台北小巨蛋首場演唱會原本要在10月31日開唱，但31日的演場會因颱風攪局而延期。王義川則在Threads分享了劉德華在小巨蛋唱「中國人」的片段，並指出：「這是劉德華在中國演唱會的畫面吧？非常非常中國的設計！這首歌我沒聽過，你們聽過嗎？驚！這是今天晚上就在剛剛，台北小巨蛋唱的！」黃揚明在臉書表示，「民進黨內第二位姓王的要對付劉德華喔XD」，首先，「中國人」這首歌是收錄在1997年劉德華「愛如此神奇」專輯，既然香港早已回歸中國，劉德華在自己的演唱會唱這首有什麼問題呢？其次，這次劉德華巡演，「中國人」這首歌本就是固定的演出曲目，在新加坡、馬來西亞也都同樣演唱。黃揚明表示，就像他翻唱蘇芮的「親愛的小孩」、翻唱鳳飛飛的「掌聲響起」、以及伍佰為他創作的「世界第一等」等歌曲都在演出歌單中。這些都是劉德華歌迷耳熟能詳的歌曲。黃揚明質疑，難道未來民進黨繼續執政下去，也會有「禁歌」發生嗎？王定宇批評劉德華「媚共」引發大批網友到王定宇的臉書留言洗版，在陸委會打臉王定宇的媚共說法，只要沒有傷害台灣的立場，都歡迎陸港澳藝人申請來台後，王定宇轉趨低調表示，「他們國家的事情，我們尊重」。