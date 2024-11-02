我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前立法院長王金平和富邦金控董事長蔡明忠首次轉換身分，受聘為東海大學的榮譽講座教授。（圖／東海大學提供，2024.11.02）

明年度中央政府總預算案持續卡關，前立法院長王金平今天在台中東海大學受訪時說，解決僵局的辦法一定有，但他現在不能說，因為「不在其位，不謀其政」。如今場面僵持，雙方都有值得被批評的地方，他強調尊重、包容、接納，主持人一定要擷取其中重點，最後就能圓滿。王金平今（2）日在東海大學時受訪時，被問及當前立法院的朝野僵局，表示「我不在其位了，所以不謀其政」，他現在談什麼都不對，希望朝野雙方都能為解決問題，真誠的坐下來溝通協調。他透露「辦法一定有，怎麼會沒有？」但目前沒有人來請教他，現在也不能說。他說過去也曾有過朝小野大，當「主持人」內心要坦誠、真誠待人，一定要秉持尊重的原則，尊重對方代表的黨團及選區的利益、個人的理念，並包容不一樣的聲音，傾聽後必須接納好的意見、擷取其中重點，自己提出好的協商結論讓大家同意，大家就會樂於簽署，協商結論送到院會都會百分百通過，院會再據以處理各種議題、法案，這樣就圓滿了。他強調係將自己的經驗提供給大家參考，希望大家真心誠意為國家社會，善盡立法院的職責，不要再有立場的問題。至於朝野雙方是否有值得被批評的地方，他認為「都有」。王金平共擔任17年立院龍頭，是中華民國任期最長的立法院院長，立委任期長達44年的他，由於擅長調和鼎鼐，被封為「喬王」。從政之前，王金平數學系畢業後，就到省立彰化進德實驗中學（彰師大前身）教英文與數學，最有名的學生是潤泰集團總裁尹衍樑，尹衍樑感念恩師再造之恩，曾捐3億元助彰師大興建游泳館與活動中心，命名「王金平活動中心」。東海大學今（2）日上午舉辦69週年校慶，王金平將重拾教鞭，受聘為政治系榮譽講座教授，富邦集團董事長蔡明忠為管理學院EMBA榮譽講座教授，兩人未來將加入東海大學教學場域，開課貢獻所學、分享多年的專業經驗。