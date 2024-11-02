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您是那種發生不愉快的事，會很快就原諒並忘記的人嗎？又或者仍會對多年前發生的小事抱持強烈憤怒？如果是後者，您可能和烏鴉有一些共同點。作為公認最聰明的鳥類之一，有外媒引述美國大學最新研究結果顯示，烏鴉的記仇時間竟可長達17年。根據《每日郵報》、《紐約時報》報導，美國華盛頓大學從2006年開始一項實驗，環境科學家馬茲魯夫（John Marzluff）教授戴上猙獰的面具，用網子捕獲了7隻烏鴉，之後又將牠們安好的放走，放生前還在烏鴉的腿上戴了識別環，以便日後追蹤。接下來的年頭，馬茲魯夫和他的助手，偶爾會戴上一樣的面具，在校園裡行走，餵食烏鴉並記錄牠們的反應，結果顯示受到烏鴉攻擊的比例相當高。還有幾次，馬茲魯夫將不同的面具分發給不知情的學生，讓他們去接觸烏鴉，1名分到「危險」面具的志工波赫默斯基（Bill Pochmerski）就表示：「這些鳥真的很吵，持續不斷尖叫，很明顯它們並不是因為什麼別的事而感到不安，牠們生氣的對象就是我。」馬茲魯夫教授並回憶，有一次他在學校裡遇到了53隻烏鴉，其中有47隻烏鴉對他有攻擊傾向，這個數量遠超他當初為了做實驗所捕獲的7隻，顯示烏鴉似乎會以某種方式傳承、識別「具威脅對象」的記憶與能力。在2013年達到頂峰後，馬茲魯夫教授等人戴同樣面具巡視校園時、發起攻勢的好鬥烏鴉，數量開始下降，直到2023年9月（實驗開始17年後）就沒有再記錄到任何攻擊行為。報導提到，過去1年，倫敦東南部一處高檔社區，就通報了多起烏鴉俯衝、襲擊居民的事件，尤其常鎖定禿頭男子，引起恐慌。60歲的居民弗雷恩 (Alison Frean) 告訴《每日郵報》：「去年我在試圖下車時就被襲擊了3次，所以我試著戴上自行車頭盔後再出去。連騎三輪車的孩子都遭到攻擊，人們只好待在家裡，向外張望。」倫敦東南部烏鴉群體攻擊的原因不明，但有分析認為，烏鴉的築巢季通常在每年的春夏交替之際，在此期間，烏鴉可能會採取「暴力措施」，以保護後代免受潛在威脅。