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▲賴清德總統2024年7月15日時視察國家檔案局，了解嚴時期禁書與禁歌情況。（圖／總統府提供）

天王劉德華睽違11年在台北小巨蛋舉辦演唱會，卻引發民進黨民代與黨公職反彈。立委王定宇先是批劉德華是「媚共藝人」，民進黨政策會執行長王義川在社群媒體上質疑，演唱會「非常非常中國的設計」。對此，媒體人黃揚明今（2）日擔憂民進黨繼續執政會有「禁歌」的情況發生。細數台灣在解嚴時期對歌曲與書籍出版進行審查，歌曲被禁的理由也千奇百怪。根據司法院整理的禁歌資訊指出，台灣第一首被公告查禁的流行歌是1934年底發行的《街頭的流浪》，是一首描述失業男子在街頭遊蕩的歌曲，當時的日本殖民政府認為歌詞所描繪的景象是頹廢的生活氣氛，充滿虛無主義、自暴自棄的想法，例如歌詞當中提到：「頭家無趁錢，轉來食家己」，成為最早已知的禁歌案例。1945年台灣光復後，中華民國政府仍進行流行歌曲審查，尤其是較露骨的情歌或者是與日本有關的歌曲，都在查禁之列。例如鄧麗君的經典歌曲《何日君再來》，就被認為是因為期待日軍再來的理由而遭禁。1961年警備總部公布25 首禁歌，同時也公布10項審查標準，包括意識左傾，為匪宣傳；抄襲共匪宣傳作品之曲譜；詞句頹喪，影響民心士氣；內容荒謬怪誕，危害青年身心；意境誨淫，妨害善良風化；曲詞狂蕩，危害社教；鼓勵狠暴仇鬥，影響地方治安；反映時代錯誤，使人滋生誤會；文詞粗鄙，輕佻嬉罵；幽怨哀傷，有失正常。當然也有歌曲因其他理由被禁，例如文夏的《媽媽我也真勇健》被禁，因為原曲是日本軍歌重新譜曲，以台語的方式重新演繹，但因為被得知是日本軍歌改編後，馬上就被查禁。文夏的《媽媽請你也保重》則是被認為阿兵哥想起母親會傷心哭泣而被查禁。文夏的禁歌還包括《黃昏的故鄉》等，因為被禁歌曲太多，而有「禁歌天王」稱號。謝雷1967年演唱的《苦酒滿杯》則是被當局認為太昏暗而遭禁，唱片公司只好歌曲名稱改為《酒與人生》，同名專輯名稱改為《男人的眼淚》。1973年新聞局執行系統化的歌曲審查，並修正出版法，列出12項歌曲查禁理由，分別為：違反國策、為匪宣傳、抄襲匪曲、詞意頹喪、內容荒誕、意境晦淫、曲調狂盪、狠暴仇鬥、時代反應錯誤、文詞粗鄙、幽怨哀傷和文理不通意識欠明朗。高凌風的歌曲《姑娘的酒窩》中，和聲有一段聽起來像是「胡搞瞎搞」而被列為禁歌，其實當時唱的並不是「胡搞瞎搞」而是「嗚嘎洽嘎」，是從 Blue Swede 的 Hooked on a Feeling 所得到的靈感。不過，歌曲仍遭禁，唱片公司只好將唱片回收並重新推出沒有「胡搞瞎搞」的版本。政府在1987年解嚴，雖然讓言論自由獲得舒緩，但歌曲審查制度一直到1990年才結束。台灣最後一張被禁的專輯是趙一豪的《把我自己掏出來》，因為歌曲被質疑有性暗示、影射自殺等理由而遭禁，唱片公司最後將專輯名稱改成《我把自己收回來》，並將部分歌曲重新填詞後才獲准發行。