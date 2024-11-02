我是廣告 請繼續往下閱讀

▲酷航10月31日原定從日本飛往台灣的TR899班機，因無法在桃園機場降落，索性直接返回新加坡。（圖／取自旅遊粉專「愛出國 i-FLY.tw 2.0」）

▲酷航不僅幫整機的乘客改機票，還提供兩晚五星級飯店住宿、包三餐，以及飯店往返機場搭計程車費。（圖／翻攝自Threads）

康芮颱風本週登陸台灣，狂風暴雨導致全台停班停課1日，各地更陸續傳出災情，就連航空班機也因天候因素大亂。有旅遊粉專近日表示，廉價航空「酷航」（Scoot）TR899班機，原定31日要從日本東京飛回台灣，但因颱風影響而直接前往新加坡，並附給全機旅客兩晚五星級飯店住宿、包三餐及機場往返車費，誠意滿滿的補償，讓超過6000人驚呼：「雖然廉價但是大氣！」旅遊粉專「愛出國 i-FLY.tw 2.0」發文，表示康芮颱風襲台期間，酷航10月31日原定從日本飛往台灣的TR899班機，因無法在桃園機場降落，索性直接返回新加坡，「原本東京飛台北的旅客被帶去新加坡」，當時粉專還猜測，「酷航明天應該會把他們送回台北吧？」更稱這是「玩日本送新加坡」。粉專也公開後續，，驚呼：「這真的是『買日本、送新加坡』的旅行！從沒看過這麼有誠意的廉價航空。」對此，許多網友也大讚酷航的處理方式，、「酷航花點小錢做了一次最棒的廣告宣傳」、「雖然廉價但是大氣」。也有人分享類似經驗，「多年前搭酷航去北海道，遇到大風雪，酷航很快決定轉降成田，立刻安排過境旅館跟用餐，後來在新聞看到很多其他航空旅客在機場過夜，又累又餓都覺得自己好幸福」。不過，也有31日同樣搭乘酷航的旅客分享，他搭乘TR875班機原定從成田飛回桃園，因颱風被取消班機，酷航後續沒有幫忙安排回台的班機，「持續被困在東京」，且原先付款的機票只能退回旅遊金或再訂酷航機票，「一樣要補差額，只是不用付改機票的錢，住宿也要自己找、自己訂。」