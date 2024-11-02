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▲黃惠蘭近日在節目《單身行不行》回顧婚姻過往。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

▲黃惠蘭在節目《單身行不行》回憶當年被婚變及生活跌入谷底。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

曾經是年薪400萬元的前主播黃惠蘭，在28歲時成為職場中的人生勝利組，卻選擇放棄高薪工作嫁入豪門，夢想成為賢妻良母。然而婚後不久，丈夫因經商失敗陷入困境，更傳出外遇，讓黃惠蘭的生活從巔峰跌至谷底，一度窮到只剩12元，10年的婚姻最終也宣告破裂。黃惠蘭近日在節目《單身行不行》中回憶起這段婚姻，提到28歲時被香港電視台挖角，年薪達400萬台幣，卻為了家庭辭去工作，與相識不到半年的富商閃婚並搬進陽明山百坪豪宅。隨著2007年金融風暴來襲，丈夫經商受挫，夫妻不得不賣房賣車、甚至變賣珠寶以應急，昔日優渥的生活在瞬間崩解。婚姻結束後，黃惠蘭從朋友口中得知丈夫在經濟寬裕時曾帶小三出國，卻未能在困境中陪伴身旁，最終離去。黃惠蘭感慨地說：「我曾經過著很好很好的生活，也曾經很慘，只有12塊的窘境，現在只求平凡。」經歷了大起大落，她表示如今已放下，與前夫成為朋友，並坦言這段經歷讓她看清了人生的真實面。