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中華隊與捷克國家隊將在11月2、3日下午5點在臺北大巨蛋展開自辦熱身賽，捷克國家隊昨（1）日進入台北大巨蛋進行首次練球。（圖／中職提供）

▲大巨蛋已經成為中職各隊的票房金雞母，但明年檔期受到世壯運影響，檔期大幅縮減。（圖／記者林之越攝）

民眾遠從花蓮來高喊大巨蛋是棒球場！距離世界12強棒球預賽開打不到2周，中華隊在歷經首週的集訓後，在本週末和世界排名第15的捷克國家隊進行2場熱身賽，不過在比賽開始前，場邊出現小插曲。中華職棒在10月31日召開領隊會議，遠雄大巨蛋10月中提出給聯盟的例行賽場次版本，合計僅20場次。而就在交流賽開打前，媒體注意到有2位球迷舉著布條在本壘板後方，布條上寫著：「大巨蛋是棒球場」，經詢問後2位民眾分別是蔡先生及邱先生。而談起為何舉出這個布條，另外，邱先生則表示：「