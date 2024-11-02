民眾遠從花蓮來高喊大巨蛋是棒球場！距離世界12強棒球預賽開打不到2周，中華隊在歷經首週的集訓後，在本週末和世界排名第15的捷克國家隊進行2場熱身賽，不過在比賽開始前，場邊出現小插曲。由於遠雄日前規劃，將明年中職例行賽場次縮減至20場，引發外界議論，今（2）日就有2名球迷，特地高舉「大巨蛋是棒球場」的布條抗議，藉以表達棒球迷們心中的不滿。
遠從花蓮而來 高呼大巨蛋是棒球場
中華職棒在10月31日召開領隊會議，遠雄大巨蛋10月中提出給聯盟的例行賽場次版本，合計僅20場次。中華職棒會長蔡其昌會後發文表示，6球團都難以接受，且底下也獲得大量民眾支持表態，認為例行賽場次不該只有這麼少。
而就在交流賽開打前，媒體注意到有2位球迷舉著布條在本壘板後方，布條上寫著：「大巨蛋是棒球場」，經詢問後2位民眾分別是蔡先生及邱先生。
而談起為何舉出這個布條，遠從花蓮而來的蔡先生説：「想要讓大家回歸初衷，所有棒球迷都期盼這個球場有更好的使用，也不反對商演活動進來，但希望不要壓縮棒球賽事檔期，大巨蛋就是棒球場使用。」
另外，邱先生則表示：「中職只能20場，其他活動才能有安排，身為球迷覺得不妥，而且地板是人工草皮，演唱會不是這個場地原本的初衷，希望明年場數跟今年差不多。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華職棒在10月31日召開領隊會議，遠雄大巨蛋10月中提出給聯盟的例行賽場次版本，合計僅20場次。中華職棒會長蔡其昌會後發文表示，6球團都難以接受，且底下也獲得大量民眾支持表態，認為例行賽場次不該只有這麼少。
而就在交流賽開打前，媒體注意到有2位球迷舉著布條在本壘板後方，布條上寫著：「大巨蛋是棒球場」，經詢問後2位民眾分別是蔡先生及邱先生。
而談起為何舉出這個布條，遠從花蓮而來的蔡先生説：「想要讓大家回歸初衷，所有棒球迷都期盼這個球場有更好的使用，也不反對商演活動進來，但希望不要壓縮棒球賽事檔期，大巨蛋就是棒球場使用。」
另外，邱先生則表示：「中職只能20場，其他活動才能有安排，身為球迷覺得不妥，而且地板是人工草皮，演唱會不是這個場地原本的初衷，希望明年場數跟今年差不多。」