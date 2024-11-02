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根據遠雄日前臺北大巨蛋提出給中職的例行賽場次版本，合計只剩20場賽事，引起外界譁然。今（2）日中華職棒會長蔡其昌和統一獅、樂天桃猿、富邦悍將等隊也都對此做出回應，球隊高層們普遍認為場次太少了，希望能夠增加到一定的場次。今天中職會長蔡其昌針對目前遠雄企業喊出的「至少35場賽事」做出回應，他表示雖然能感受到市政府和遠雄公司釋出的善意，但仍希望達到最基礎場次，並呼籲：「大巨蛋是為棒球而生」，直言當初提出至少36場已是做出讓步的決定。遠雄集團公關經理夏至賢今日也再次發出聲明，強調臺北大巨蛋就是一座棒球場，一直都是以運動賽事為優先，中職賽事在大巨蛋絕對超過35場以上。而稍早《NOWnews今日新聞》也訪問職棒幾支球隊的高層，傾聽他們對於大巨蛋場次從38場遞減到20場的看法，統一獅、富邦悍將、樂天桃猿也分享他們看法和對於下一季大巨蛋場次的期望。日前領隊會議中，聯盟和各隊反映球隊心聲，明年目前得到只有20場，我們認為真的是太少了，比今年下降快一半。我們認為這樣的結果應該還有談判空間，聯盟這邊也十分積極在協調，我們也希望說，越早確定越好，對球迷安排行程會比較方便。大巨蛋若有空檔，檔期應該是要以中職為優先，這也是當初蓋的初衷阿，應該以運動比賽為最優先。富邦悍將球團表示，今年大巨蛋落成後，為棒球迷提供一流的觀賽環境和選擇，這對球迷和台灣運動產業來說都是雙贏的成長機會。針對明年球季的球場安排，悍將球團為滿足球迷期待，也規劃希望增加例行賽場次。正如近期蔡其昌會長所言，悍將球團支持聯盟立場，共同爭取更多大巨蛋場次作為職棒例行賽使用，並期望透過多方協調，希望能有符合球迷期待的結果及安排。針對大巨蛋的例行賽，目前各單位還在溝通當中，我們也還在等待消息。（樂天）希望可以讓10隊友們充分進場體驗。（記者問是否認為20場太少）是的，那時候討論是認為場次太少，我們也希望可以增加。至於要幾場才足夠？樂天希望能有充分的安排空間，這方面還沒有最後決定。在可以開辦演唱會等娛樂活動後，可能壓縮到棒球比賽的場次，市政府和遠雄公司商業考量無可厚非。再加上2025年夏季世界壯年運動會開幕式等活動預定，中職例行賽可以安排的場次也被壓縮。事實上早在今年夏天，就有球隊高層透露，明年大巨蛋檔期爆炸，很多活動，導致行程排很滿，職棒賽事都很難排，遑論職籃賽事等其他體育賽事想要安插檔期。