日本大阪一棟今年8月完工落成的全新3樓透天，門口可停車、15分鐘抵達JR車站，而且還配置地暖、浴室乾燥機、免治馬桶、洗碗機，建築面積約27.66坪，總價3080萬日幣（約新台幣645萬元）引發討論，網友無奈說：「人家600萬長這樣，反觀台灣600萬能買什麼？」
原PO在臉書「靠北高房價」社團分享日本不動產投資移民粉專銷售物件資訊，大阪市大正區一棟3層樓獨棟住宅出售，土地面積42平方公尺（約12.7坪）、建築面積91.46平方公尺（約27.66坪），門口可停一輛汽車。
物件為「3LDK」房型，即有3個臥室和1個客廳、餐廳及廚房，位在交通量少的閑靜住宅區，附近有超市、便利商店、學校、圖書館、醫院及銀行，生活機能便利，而且走路加搭公車15分鐘可抵達JR大阪環狀線大正站。
大阪房價引發討論，住在大阪的網友分享，「稍郊區一點的老房子，也有電車站，只要台幣一百多萬」。不少網友無奈說「已經決定以後退休就移民」、「台灣房價根本聊齋誌異」，感嘆在台灣600萬只能買戰地風格房，但也有人說：「台中、高雄捷運徒步10分鐘內，650萬以下、地15坪內迷你透也不是沒有，只有台北比較難而已。」
在日本買房要付哪些費用？可以貸款嗎？
日本房仲Kyu分享，在日本買房除房價外，還要負擔3%仲介費（行規3%+6萬日幣+消費稅），還有代書費、火災地震險與政府稅負約380萬日幣（約新台幣79.7萬元）；持有成本部分，房屋與土地稅、修繕、保險等每年約41萬日幣（約新台幣8.6萬元），約比台灣高6~7倍。
貸款部分，Kyu指出，台灣人到日本買房，房價在5000萬日幣（約新台幣1043萬元）以上才能貸款，5000萬日幣以下必須全款買入，可找在東京設有分行的台新、兆豐、中國信託、第一銀行貸款。但是，貸款審查嚴格，要核貸不是太容易。
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物件為「3LDK」房型，即有3個臥室和1個客廳、餐廳及廚房，位在交通量少的閑靜住宅區，附近有超市、便利商店、學校、圖書館、醫院及銀行，生活機能便利，而且走路加搭公車15分鐘可抵達JR大阪環狀線大正站。
大阪房價引發討論，住在大阪的網友分享，「稍郊區一點的老房子，也有電車站，只要台幣一百多萬」。不少網友無奈說「已經決定以後退休就移民」、「台灣房價根本聊齋誌異」，感嘆在台灣600萬只能買戰地風格房，但也有人說：「台中、高雄捷運徒步10分鐘內，650萬以下、地15坪內迷你透也不是沒有，只有台北比較難而已。」
在日本買房要付哪些費用？可以貸款嗎？
日本房仲Kyu分享，在日本買房除房價外，還要負擔3%仲介費（行規3%+6萬日幣+消費稅），還有代書費、火災地震險與政府稅負約380萬日幣（約新台幣79.7萬元）；持有成本部分，房屋與土地稅、修繕、保險等每年約41萬日幣（約新台幣8.6萬元），約比台灣高6~7倍。
貸款部分，Kyu指出，台灣人到日本買房，房價在5000萬日幣（約新台幣1043萬元）以上才能貸款，5000萬日幣以下必須全款買入，可找在東京設有分行的台新、兆豐、中國信託、第一銀行貸款。但是，貸款審查嚴格，要核貸不是太容易。