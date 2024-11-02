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▲63歲的劉德華今（2）日下午、晚上各舉辦一場演唱會，體力相當驚人。（圖／記者李政龍攝）

▲劉德華今日舉辦第二場演唱會，笑說自己不能玩太瘋，因為晚上還有一場。（圖／記者李政龍攝）

劉德華《今天…is the Day巡迴演唱會2024台北站》原定本週四（10/31）舉辦的演唱會，因颱風影響改期至今（2）日中午舉行。當天宣布停辦時，還沒有確定可以延期，讓不少等待多年的粉絲，因為見不到偶像，在現場崩潰大哭，劉德華今天在演唱會上，表示自己對此相當心疼：「我看見那些人哭，哎呦，真不知道怎麼說，後台工作人員都心疼一起哭。」儘管距離上場不到12小時，63歲的劉德華依然精力充沛，絲毫不見疲憊，賣力唱跳回報粉絲的熱情。中場休息時，台下粉絲高喊：「休息一下！」劉德華則幽默回應：「我不能玩那麼瘋，我還有晚上！你們要提醒我已經60多歲了。」劉德華特別感謝主辦單位，在颱風攪局後積極協調檔期，讓今天的演唱會能夠順利補辦，並邀請全場歌迷為辛苦的工作人員鼓掌，也為無法到場的粉絲獻唱《心肝寶貝》，希望能隔空將滿滿的感謝傳遞給所有支持他的人。等候多年終於再次見到男神，歌迷們在演唱會上熱情滿滿地呼喊著「老公！」劉德華也不忘幽默回應：「我60幾歲了還叫我老公，真的是『老』公。」瞬間引發全場笑聲，氣氛熱烈。