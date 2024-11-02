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▲《爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會模擬器》實際使用畫面曝光，場景逼真又寫實。（圖／翻攝自Threads＠yuyang_0927）

天王周杰倫12月5日起將登上台北大巨蛋，連唱4場「嘉年華世界巡迴演唱會」，15萬張門票10月23日於中午12時、下午3時開賣，短短5分鐘內就完售，今（2）日杰威爾再度於拓元釋出視線遮蔽區及少量一般區的票券，也瞬間被秒殺。許多鐵粉連續3次沒搶到周杰倫演唱會門票，絕望地喊「通常被一個男的傷害過一次就不會理他了，周杰倫傷害了我三次」，還有強者開發出《爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會模擬器》，真實畫面讓8.1萬人笑翻。台灣獨立遊戲開發者「魚羊」（yuyang_0927）日前在Threads上發文分享，她利用Unreal Engine 5開發出《爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會模擬器》，更曬出實際使用畫面，笑喊：「欸不是我到底在幹嘛？」只見影片中，玩家首先站在大巨蛋門口，頭頂還戴著周杰倫應援物，卻因買錯票而無法入場，只好從人孔帶進入下水道潛入大巨蛋，進入下水道後演唱會隨即開始，沒想到其他粉絲早就在下水道舉應援棒聽演唱會，而背景音不只有周杰倫在唱〈擱淺〉，還有粉絲的歡呼聲，場景逼真又寫實。影片曝光後，吸引8.1萬名網友前來朝聖，眾人看了笑噴直呼，「還有什麼是周杰倫粉絲做不到的」、「謝謝大大幫忙模擬，看來下面很多位置」、「超好笑我要進去聽演唱會了」、「這世界終於變成我期待的瘋狂」、「杰倫應該給你一張票以茲鼓勵」、「超強又超好笑」。