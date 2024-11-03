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▲台灣每人一日平均攝取近300g水果、世界每人一日水果攝取量平均為200g，但日本卻遠低於平均水準。（示意圖／記者朱永強攝）

▲目前日本民眾最熱銷的水果是香蕉，且主要是海外輸入的香蕉。（圖／翻攝畫面）

▲家樂福11月1日起至18日前，購買青森蘋果雙色2入組，就贈送INLOVE 濾掛咖啡包，每組特賣129元。（圖／家樂福提供）

日本水果在台灣知名度高，包括麝香葡萄、青森蘋果、草莓等，不過日本人最愛吃的水果可不是它們！在日熱銷多年的冠軍竟是「香蕉」，最主要的原因包括售價便宜，加上方便不用削皮、切塊，在2022年日本進口香蕉突破100萬噸，超越青森蘋果、麝香葡萄等知名水果，成為日本人最常吃的水果冠軍。從2020年世界水果消費統計來看，台灣每人一日平均攝取近300g水果、世界每人一日水果攝取量平均為200g，但日本卻遠低於平均水準，平均每人一日僅攝取約100g水果。根據青森縣對策協會事務局長高澤先生指出，目前日本民眾最熱銷的水果是香蕉，且主要是海外輸入的香蕉。至於為何不是日本知名的青森蘋果？高澤先生表示青森蘋果售價受到天氣暖化影響，連年產量減少，售價已漲約1.5倍，加上日幣貶值，水果價格越來越高，因此日本水果銷量排行中，具代表性的蘋果僅排在第13名，反而進口香蕉成為銷量冠軍。而日本年輕人不愛吃水果的主因，除了售價便宜外，也包括部分房屋沒有提供廚房，因此方便的香蕉成為首選，不必削皮、切塊，並且目前超市各類方便的切片水果銷量也逐年攀升。此外，高澤先生也透露，目前正值產季的青森蘋果，雖不是日本銷量冠軍，但卻受到台灣消費者喜愛，每年外銷至台灣數量佔出口總量70％，平均年進口量達2萬多噸，而青森蘋果年產量約5萬噸，相當於外銷至台灣佔青森蘋果年收總產量一半以上，熱銷程度也展現出台灣民眾對於青森蘋果的喜愛。青森蘋果目前正值產季，也已陸續在台灣各通路開賣，量販店家樂福即起至11月18日前，青森蘋果雙色2入組（土岐Toki、紅顏姬）每組特賣129元，平均每顆約65元，活動額外贈送INLOVE濾掛咖啡包，11月1日起只要在全台家樂福量販/超市分店，購買任一種日本青森蘋果（限定青森產蘋果，不限種類／顆數／包裝形式），使用在店內提供的青森蘋果造型打卡框合影，並上傳個人社群，即送送防水貼紙一組。（數量有限，送完為止）7-11則是即日起至「i划算」平台限時販售來自日本青森的「蜜桃土岐蘋果」，系列商品有市場罕見350g一粒的26規超大果、36規、46規等禮盒，還有2入至4入禮盒或整箱等多種規格。其中最划算的就屬46規的尺寸（200gX46粒）售價2355元，整箱購買平均一顆只要52元，每顆蘋果色澤柔黃帶粉，且果皮無打蠟、可連皮食用，清脆細緻的果肉幾乎無酸度，豐沛香甜。