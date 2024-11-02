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▲下週一（4日）起東北季風再增強，全台灣降溫有感，下週二（5日）北部低溫剩下20度、21度。（圖／中央氣象署提供）

▲下週一（4日）至下週四（7日）東北季風又一波再增強，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部較大雨勢發生的機率。（圖／中央氣象署提供）

兩波東北季風接力影響！今（2）日各地清晨低溫普遍為21至23度，整天偏涼，桃園以北及臺東有零星降雨，下週一（4日）東北季風再度增強，全台降溫有感，尤其是下週二至下週四（5日至7日），中南部低溫明顯，要留意早晚溫差，且下週一起迎風面部及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。中央氣象署預報指出，今明（2、3日）東北季風強度還沒有很強，北台灣高溫有攝氏24度至25度，低溫攝氏21度至22度。下週一（4日）起東北季風再增強，全台灣降溫有感，下週二（5日）北部低溫剩下20度、21度，高溫明顯下降至攝氏23度；東南部高溫降到攝氏28度至29度，尤其下週二到下週四清晨（5日至7日），中南部低溫下降明顯，要留意早晚溫差大。降雨方面，今明兩天東北季風還沒有到很強，桃園以北、東北部地區及恆春半島有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下週一（4日）至下週四（7日）東北季風又一波再增強，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下週五（8日）東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，各地早晚天氣仍稍涼；基隆北海岸、東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。