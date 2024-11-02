我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥當勞早餐系列「楓糖鬆餅堡」（McGriddle）在日本於2007年開始販售，楓糖鬆餅搭配經典配料，甜鹹的滋味成為許多台灣人遊日本必吃限定美食。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）

麥當勞早餐系列「楓糖鬆餅堡」（McGriddle）在日本於2007年開始販售，楓糖鬆餅搭配經典配料，甜鹹的滋味成為許多台灣人遊日本必吃限定美食。而近期陸續有消息指出，台灣麥當勞也即將販售「楓糖鬆餅堡」，還有店員透露可能在11月中上市，讓網友期待不已，台灣麥當勞則回應：近期陸續有網友在Threads上發文，表示在日本麥當勞火紅的「楓糖鬆餅堡」，台灣麥當勞也即將開賣，「好興奮！跪求快快上市啊～」甚至還有人求問麥當勞員工，「脆上有沒有麥胞可以偷偷透露？真的超想吃的…去韓國日本都沒吃到。」對此，網友們紛紛留言敲碗，「終於！去日本不點不行的鬆餅漢堡」、「我要第一個衝去吃」、「超喜歡的，鬆餅厚厚的，甜甜鹹鹹又有楓糖香」、「這超好吃，去日本一個禮拜吃了三次」。也有店員神祕透露，「是真的，pos機上面前陣子就出現按鍵了」、、「只能說的確可以期待哦」。而《NOWnews今日新聞》實際詢問台灣麥當勞，業者回應：