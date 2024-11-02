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企業20年甲級男女排球聯賽第三週例行賽在國立臺灣體育運動大學體育館登場，開局雲林美津濃張祐晨強力跳發，揭開本場比賽序幕，連莊呂姜耀凱快攻進帳第一分，温逸凱重扣與高偉誠超高打點互相較勁。呂姜耀凱跟施琅的雙人攔網硬是擋下洪榮發攻擊，再加上吳宗軒發球連續得分，迫使雲林美津濃喊出暫停。雲林美津濃見成效不彰，換上舉球員張祐陞改變戰術。連莊多點開花擴大比分差距。最後柯凱傑發球直接得分，25：14收下第一局。第二局開局雲林美津濃野心強烈，但卻遭連莊壓制至10：5。第三局連莊的攻擊多次踢到鐵板，加上何京威毫無畏懼對手，多次建功，雙方攻守皆表現亮眼。後半場雲林美津濃攻擊頻頻出界，伍奧斯定挺身而出，攻擊突破加上許睿恩的攔網連追三分，無奈難以挽回局勢，比賽最後由林冠洲攻擊得分拿下，連莊以25：20獲得本場勝利。