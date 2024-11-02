我是廣告 請繼續往下閱讀

▲領航猿全隊40投19中破隊史團隊單場三分紀錄。(圖/領航員提供)

領航猿全隊40投19中破隊史團隊單場三分紀錄

領航猿全隊34次助攻破隊史團隊助攻紀錄

P.LEAGUE+職籃聯盟桃園璞園領航猿新賽季主場開幕戰，連兩週迎戰勁旅臺北富邦勇士，桃園巨蛋現場湧進4866名觀眾，共同助威，領航猿全隊投進隊史單場新高19記三分球，並傳出隊史新高34次助攻，終場以105：94擊敗勇士，喜迎開季二連勝。本場開賽雙方拉鋸，維持在5分差內，次節伯朗（Alec Brown）三分外線開啟反攻，搭配布依德（Julian Boyd）演出戰斧式暴扣，帶起氣勢，布依德單節狂攬13分，上半場結束領航猿以51：40，取得雙位數領先，半場數據以布依德攻下16分、4籃板為全隊表現最佳，次佳為伯朗9分外帶8籃板。下半場領航猿火力繼續猛攻，分差來到22分，最終笑納勝利，領航猿全隊6位球員得分達雙位數，其中布依德PLG生涯千分達陣，他此役攻下全隊最高28分，另抓8籃板，伯朗則有14分與14籃板，葛拉漢（Treveon Graham）18分、8助攻，白曜誠12分與7助攻及4抄截，盧峻翔攻下11分、李家慷也有11分進帳。新賽季回到主場出賽，總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）認為，攻下全隊最高分的布依德賽後指出，這支隊伍大家都很團結，進攻也會為彼此，來這邊打球感覺很棒，大家都很願意分享球權，這並不多見。領航猿11月3日將在桃園巨蛋續戰，迎接台鋼獵鷹，這也是本季兩隊首度碰頭。主場開幕戰有兩大嬌點，