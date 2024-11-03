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▲今年與臺鐵公司聯手推出全新設計的「噹噹一族彩繪列車」。（圖／屏東縣府提供）

2024屏東鐵道文化觀光祭2日在南州運動公園盛大開幕，由縣長周春米主持開幕儀式，吸引大量鐵道迷與遊客前來。今年的活動以鐵道為主題，將屏東沿線10個鄉鎮市串聯起來，邀請民眾搭乘列車體驗屏東的自然美景與人文魅力。開幕現場不僅有鐵道迷專程搭乘「噹噹一族」彩繪列車而來，還可品嚐由屏東縣與日本近鐵聯名打造的「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型鐵道便當，吸引許多遊客排隊搶購，為整個活動增添熱鬧氛圍。周春米表示，屏東擁有豐富的在地特色，期盼大家能透過鐵道觀光祭欣賞屏東之美，同時享受道地的美味便當。今年活動自11月2日起，為期七週，將在每個週末舉辦多樣活動，包括「藍皮解憂號列車」、「鐵道走讀」、「鐵道講座」以及「藝術宅急便」等，讓大家深入屏東各地，感受山海相融的美景與濃厚的人文氣息。開幕儀式邀請臺鐵公司董事長杜微、日本近鐵集團執行長山本寬、台北分公司總經理土井康敬等貴賓蒞臨，並有十鼓擊樂團帶來震撼的《鼓動風華》表演暖場。緊接著，由屏東出身的金曲歌后張秀卿與屏東聯合管樂團攜手合作，演唱經典歌曲《車站》，全場觀眾一同合唱，將現場氣氛推向高潮。現場還推出與日本近鐵合作的限定鐵道便當「深秋鴨胸純釀豆油炊飯」，其「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型的陶瓷便當盒特別受到鐵道迷喜愛，僅於開幕兩日限量販售200份，吸引眾人排隊購買。此外，文化處表示，今年與臺鐵公司聯手推出全新設計的「噹噹一族彩繪列車」，不僅在開幕兩天來回屏東與南州之間每日提供5班次服務，還將持續行駛至2025年2月10日，供遊客搭乘。