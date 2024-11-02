我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著金融科技快速發展，Fintech無疑成為銀行業的必修課程，紛紛投入資源進行數位轉型。台灣金融研訓院金融研究所繼2022年後進行大調查後，今（2024）年進行第二次調查，共有六大發現，最顯著的變化即是潛力者銀行的數量明顯增加，在2022年有5家保守者在這次升級到潛力者，而充足的資源投入是從保守者邁向潛力者的關鍵，為了解台灣銀行業擁抱金融科技創新的現狀，台灣金融研訓院金融研究所在2022年進行首次銀行業金融科技大調查，依金融科技的投入資源與數位轉型的成效分為領先者、積極者、潛力者與保守者等四群。投入資源多轉型成效也佳的稱為領先者，投入資源也相當多，但成效略差於領先者被歸為積極者。資源投入相對少，但成效不差的為潛力者，至於投入少且轉型成效也不佳的則是保守者。2022年調查結果有7家領先者、9家積極者、5家潛力者以及9家保守者。為追蹤這30家銀行是否持續投入金融科技，2024年進行第二次調查。調查方式與對象與上次相同，包括銀行自評與同業互評、金融從業者與一般民眾的線上問卷，以及深入訪談專家學者，為這30家銀行業者數位轉型的成效評分。台灣金融研訓院金融研究所長張凱君表示，此次調查針對銀行業有六大發現：第一，相較二年前，積極者願意投入更多資源來推動數位轉型及金融科技創新。第二，銀行業者與金融科技廠商合作的比例大幅提升，尤其在支付業務、資訊安全與RPA(Robotic process automation，機器人流程自動化)方面的合作比例增加甚多。第三，銀行業在未來三年會更積極投入在各項金融科技的技術研發，其中包括資訊安全、雲端環境、傳統AI技術以及生物辨識技術等。第四，傳統AI技術與生成式AI技術將是未來三年銀行業的重點發展技術。第五，逾九成銀行已導入人工智慧及RPA技術，主要應用在客戶服務、AI防詐模型與內部流程自動化等。第六，八成銀行已展開生成式AI實驗項目，應用在行政工作、員工實務虛擬助手等。在銀行從業人員部分，有26％的受訪行員目前在工作有接觸生成式AI，其中有35％表示對於工作效率有顯著提升。但弔詭的是，也有8％認為，對於工作負擔有顯著增加。與上次調查結果相比，這次數位轉型領先者有7家，名單和2022年一樣，包括玉山銀、第一銀、富邦銀、國泰世華、台新銀、中信銀與永豐銀（非分數高低排序），顯示在二年前獲得領先者地位後並未沾沾自喜，仍持續精進。積極者少了1家，為8家。潛力者增加到11家，保守者則只剩4家(除領先者外，其他沒有公布名單)。這次調查結果最顯著的變化，即是潛力者銀行的數量明顯增加，在2022年有5家保守者在這次升級到潛力者，而充足的資源投入是從保守者邁向潛力者的關鍵。另一個發現則是，積極者也投入相當多資源，但成效卻不見大幅提升的主因是不良的跨部門協作。張凱君所長強調，創新需要業務與技術融合，跨部門協作勢在必行。值得探討的是，近五成積極者銀行行員認為該行缺乏有效的跨部門協作，但管理者似乎沒有意識到這問題的嚴重性。這份調查也建議銀行業在不同時期數位轉型的關鍵因素，當在數位轉型啟動期時，若能做到管理階層的願景與承諾、有明確的數位轉型策略、充足的資源投入，再加上培養數位化人才等這四點，就能從保守者晉升到潛力者。但到了數位轉型成長期時，想從積極者再升級到領先者的話，必須要同時兼具高效的跨部門協作與培養創新文化。畢竟領先者已經透過深耕客戶經驗與打造生態圈邁入到數位轉型的成熟期，站穩領先者的戰場。若能掌握住這些關鍵因素，或許二年後的再次調查，將會有不同的結果。