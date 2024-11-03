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▲《天龍特攻隊》電影版卡司陣容堅強，票房反應卻不突出，再也沒有續集。（圖／摘自IMDb）

▲《馬蓋先》算是經典影集重拍反應較好的例子，卻也比原版的《百戰天龍》壽命要短。（圖／摘自IMDb）

▲湯尼丹薩（右）與艾莉莎米蘭諾相約要做《妙管家》的續篇影集，發展了好幾年，終歸胎死腹中。（圖／摘自IG）

1980年代的經典影集，在目前歐美娛樂圈狂打IP攻勢的情形下，自然也會有重拍、重啟或做續集的機會，不過《天龍特攻隊》、《霹靂遊俠》的新版本都不成功，《妙管家》找回原主角做續集也終究胎死腹中，只有《百戰天龍》順利在小螢幕重生、新版影集《馬蓋先》做了5季才下檔，卻也比原版要少了兩季、約45集的內容。乍看之下，動作影集改編為電影，成功的例子不少，湯姆克魯斯《不可能的任務》系列、茱兒芭莉摩《霹靂嬌娃》系列都是著名代表，然而失敗的更多。電影版《天龍特攻隊》由連恩尼遜、布萊德利庫柏等主演，卡司強又有話題，可惜成本高達1億美元，全球票房不到兩億、未能大賺，拍攝續集的計劃也就此打住。《霹靂遊俠》的命運更曲折，曾經傳出要跳上大銀幕，後來又改成小螢幕重啟，「李麥克」大衛霍賽荷夫還被請岀來助陣，在新版電視電影中交棒給演他私生子的賈斯汀布魯寧，結果賈斯汀獨挑大梁後，收視一路下滑，連1季22集都做不滿就下檔。溫馨家庭喜劇《妙管家》則是男主角湯尼丹薩和演他女兒的艾莉莎米蘭諾，一直約定要再做續集，劇情本來設定為艾莉莎的角色在30多年後變成了單親媽媽，而她的父親湯尼升格當外公，兩人再一次住在同一屋簷下，發生了種種的趣事，也會觸及不同世代教養觀念不一樣的議題。不料老粉絲很期待，劇本、情節始終難產，沒有讓所有人都能滿意的版本，整個案子從新冠肺炎疫情前拖到疫情後都還不能順利落實，前陣子傳出已經整個撤案，確定胎死腹中。