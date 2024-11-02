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如果曾經去過紐約，一定會對紐約人隨意「亂穿越馬路」（Jaywalking）見怪不怪，在繁華的大蘋果，為了遵守交通號誌停下腳步似乎才是怪事。然而，亂穿馬路過去在紐約其實是違法行為，最高可被處以250美元的罰款。不過，紐約市議會通過的新法律已正式生效，紐約行人如今隨意穿越馬路或是闖紅燈都不會違法，但市府也提醒，合法不代表它安全，行人要自行注意風險。根據《CNN》報導，在紐約不顧交通號誌、隨意穿越馬路長期以來被認為是一種「成年禮」，雖然早在1958年，紐約就已明訂隨意穿越馬路被視為違法行為，最高可被處以250美元的罰款，但大家還是有自己的主張。紐約市議會上個月通過了一項新法律，允許行人隨時過馬路，無須遵守交通號誌。市長亞當斯（Eric Adams）在30天內既沒有簽署也沒有否決，因此依律在10月26日新法已正式生效。新法的發起人之一、市議員納西斯（Mercedes Narcisse）表示，這項立法是朝著改善種族正義邁出一步，因為據統計，2023年有超過92％的行人違規穿越馬路罰單，發給了非裔和拉丁裔民眾。通過新法可以讓警察專注於真正的公共安全工作，而不是向有色人種開罰單。然而，這項新法律並沒有任何降低違規穿越馬路風險的配套措施，據統計，紐約市過去5年，有200人因違規過馬路或不遵守交通號誌而死亡。市府發言人賈西亞（Liz Garcia）表示，隨意穿越馬路相當危險，法案裡面也有明確指出這一點，市府仍鼓勵行人遵守交通規則，「當每個人都遵守交通規則時，所有道路使用者都會更安全」。《CNN》報導也指出，紐約2023年有6220萬人次遊客到訪，隨意穿越馬路的現象可能對觀光客帶來額外的風險，建議外地人在模仿紐約客看似瀟灑的過馬路方式前，最好先確保周圍來車都有看到你。