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▲網友日前朝聖重新開幕的寧夏夜市，結果發現並未全面整修完畢，現在換成右邊路面進行整修，不過左邊攤位已經恢復營業。（圖/Threads）

▲寧夏夜市左邊道路整修完換右邊整修，左邊攤販已經全面恢復營業，右邊道路連接店家是騎樓，影響不大。（圖/寧夏夜市臉書）

▲林振櫂燒麻糬冰是寧夏夜市必吃的美食之一，冰熱冰熱的口感，非常的好吃！（圖/林振櫂燒麻糬冰臉書）

寧夏夜市正式回歸「重新開幕」！9月初寧夏夜市管委會宣布，表示夜市道路將進行整修工程，因此攤販採取輪流出攤方式營運，不少外國人當時朝聖撲空，沒能逛到完整的寧夏夜市，如今寧夏夜市也正式宣布重新開幕，不過有遊客慕名前去開逛之後卻感到非常傻眼，，官方還推出相關抽獎活動，只要在夜市以行動支付消費3樣食物，就可以參加摸彩，沒想到才剛重新開幕2天就引來不少抱怨，有遊客慕名朝聖，結果發現說好的路面整修工程只完成半邊，記者實際看了網友貼出照片後發現，，右邊騎樓前的道路夜市管委會則是讓左邊小吃攤位以「每週輪流出攤模式繼續經營」，如今左邊道路整修完畢，就輪到右邊道路，小吃攤位也得以出攤，騎樓店家則因有走道僅微幅受到影響。，雖然行走道路目前較少，但大家能吃到美食逛到久違的寧夏夜市，還是請大家多擔待些啦！而說到寧夏夜市的必吃，記者曾住在隔壁巷子一年的時間，包準內行推薦大家第一次去可以嚐鮮「現在寧夏夜市重新開幕還有摸彩活動，，好禮超多，，有興趣的民眾可別錯過囉！📍地址：台北市大同區寧夏路58號📍電話：0987456794📍營業時間：週一至週日17：00-01：00