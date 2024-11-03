寧夏夜市正式回歸「重新開幕」！9月初寧夏夜市管委會宣布，表示夜市道路將進行整修工程，因此攤販採取輪流出攤方式營運，不少外國人當時朝聖撲空，沒能逛到完整的寧夏夜市，如今寧夏夜市也正式宣布重新開幕，不過有遊客慕名前去開逛之後卻感到非常傻眼，因為左邊道路整修完畢之後，換成右邊道路在整修，雖然多數攤販都已回歸，但逛起來擁擠，讓不少人都上網抱怨。
寧夏夜市整修2個月重新開幕！遊客朝聖傻爆眼
寧夏夜市路面整修工程在經過2個月的時間，終於在11月1日宣布重新開幕，官方還推出相關抽獎活動，只要在夜市以行動支付消費3樣食物，就可以參加摸彩，最高可以拿到價值6000元的「千歲宴饗宴一桌」！
沒想到才剛重新開幕2天就引來不少抱怨，有遊客慕名朝聖，結果發現說好的路面整修工程只完成半邊，讓他們感到非常傻眼發文表示：「這個寧夏夜市還沒整修完成吧.....」，甚至有民眾到寧夏夜市臉書留言「這叫路面整修完成？騙很大喔？」部分遊客也在Google評價表示：「路面還在整修，人都擠在左邊真的好難逛。」
寧夏夜市小貼心遊客多擔待！右邊路邊再行整修
記者實際看了網友貼出照片後發現，寧夏夜市確實「還未完成全面的路面整修」，這是因為寧夏夜市整條路分成「左邊小吃攤位」跟「右邊騎樓店家」，第一階段在整修小吃攤位的道路，右邊騎樓前的道路夜市管委會則是讓左邊小吃攤位以「每週輪流出攤模式繼續經營」，如今左邊道路整修完畢，就輪到右邊道路，小吃攤位也得以出攤，騎樓店家則因有走道僅微幅受到影響。
而這也是為了讓店家持續有收入，不因全面道路整修，而讓小吃攤位生意整整停擺2至3個月，個人認為是寧夏夜市管委會替攤販的生計著想，還是算小貼心，雖然行走道路目前較少，但大家能吃到美食逛到久違的寧夏夜市，還是請大家多擔待些啦！
寧夏夜市小吃攤剛獲獎！必吃美食、營業時間一覽
而說到寧夏夜市的必吃，記者曾住在隔壁巷子一年的時間，包準內行推薦大家第一次去可以嚐鮮「劉芋仔蛋黃芋餅」、「牛媽媽（控肉飯超推薦）」、「豆花莊」、「豬肝榮仔」、「圓環邊蚵仔煎」、「方家雞肉飯」、「知高飯」、「林振櫂燒麻糬冰」、「發發東山鴨頭」、「爆漿脆皮魷魚」等。
特別要提到的是「林振櫂燒麻糬冰」以及「發發東山鴨頭」兩個小吃攤位，才剛在日前獲得「第15屆台北夜市打牙祭夜市十大美食」票選入圍名單！現在寧夏夜市重新開幕還有摸彩活動，如果在夜市內用行動支付購買3樣小吃，不限金額，就能到蓬萊國小後門活動攤位參加摸彩，好禮超多，最大獎可以摸到寧夏夜市價值6000元的「千歲宴饗宴一桌」，有興趣的民眾可別錯過囉！
🟡寧夏觀光夜市
📍地址：台北市大同區寧夏路58號
📍電話：0987456794
📍營業時間：週一至週日17：00-01：00
📍溫馨提醒：摸彩活動只到11月3日、右半邊道路整修中
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寧夏夜市路面整修工程在經過2個月的時間，終於在11月1日宣布重新開幕，官方還推出相關抽獎活動，只要在夜市以行動支付消費3樣食物，就可以參加摸彩，最高可以拿到價值6000元的「千歲宴饗宴一桌」！
沒想到才剛重新開幕2天就引來不少抱怨，有遊客慕名朝聖，結果發現說好的路面整修工程只完成半邊，讓他們感到非常傻眼發文表示：「這個寧夏夜市還沒整修完成吧.....」，甚至有民眾到寧夏夜市臉書留言「這叫路面整修完成？騙很大喔？」部分遊客也在Google評價表示：「路面還在整修，人都擠在左邊真的好難逛。」
寧夏夜市小貼心遊客多擔待！右邊路邊再行整修
記者實際看了網友貼出照片後發現，寧夏夜市確實「還未完成全面的路面整修」，這是因為寧夏夜市整條路分成「左邊小吃攤位」跟「右邊騎樓店家」，第一階段在整修小吃攤位的道路，右邊騎樓前的道路夜市管委會則是讓左邊小吃攤位以「每週輪流出攤模式繼續經營」，如今左邊道路整修完畢，就輪到右邊道路，小吃攤位也得以出攤，騎樓店家則因有走道僅微幅受到影響。
而這也是為了讓店家持續有收入，不因全面道路整修，而讓小吃攤位生意整整停擺2至3個月，個人認為是寧夏夜市管委會替攤販的生計著想，還是算小貼心，雖然行走道路目前較少，但大家能吃到美食逛到久違的寧夏夜市，還是請大家多擔待些啦！
寧夏夜市小吃攤剛獲獎！必吃美食、營業時間一覽
而說到寧夏夜市的必吃，記者曾住在隔壁巷子一年的時間，包準內行推薦大家第一次去可以嚐鮮「劉芋仔蛋黃芋餅」、「牛媽媽（控肉飯超推薦）」、「豆花莊」、「豬肝榮仔」、「圓環邊蚵仔煎」、「方家雞肉飯」、「知高飯」、「林振櫂燒麻糬冰」、「發發東山鴨頭」、「爆漿脆皮魷魚」等。
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📍地址：台北市大同區寧夏路58號
📍電話：0987456794
📍營業時間：週一至週日17：00-01：00
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