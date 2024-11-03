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▲Faker在S14 LOL世界賽拿下FMVP，更完成世界賽「500擊殺」的里程碑。（圖／LOL Esports Flickr）

▲S14 LOL世界賽落幕後，冠軍隊伍T1成員也紛紛發表對專屬造型選擇的想法。（圖／LOL Esports Flickr）

LOL《英雄聯盟》電競唯一的Goat！韓國T1戰隊中路、28歲的Faker（李相赫）抱起人生第5座世界冠軍，S14 LOL世界賽大戰BLG五把，尤其在隊伍最後逆風的局勢下，強勢站出來帶隊，讓《英雄聯盟》歷史再創新頁，賽後Faker也分享自己最冠軍賽最滿意的操作，T1成員也紛紛透露S14世界冠軍將選擇哪隻英雄。面對「全華班」BLG的強勢踢館，衛冕軍T1前3局打完卻陷入1比2的落後劣勢，但「背水一戰」的局面，卻成為Faker解開封印的契機，Faker在最後2局數度上演精彩操作，第7度踏上世界賽的總冠軍戰舞台的他，如願摘下生涯第5座世界賽冠軍，拿下FMVP，更完成世界賽「500擊殺」的里程碑。Faker賽後受訪依舊展現穩健的台風，提到「今天我們成功奪冠，希望很多選手、或夢想成為職業選手的人也能勇於追夢，創造屬於自己的獨特人生。」生涯斬獲的5個世界賽冠軍，則都希望「和所有關注著我、支持著我的人一起享受。」Faker也回憶，本屆冠軍賽最令自己印象深刻的遊戲內容，是自己在第4局用賽勒斯開了一波關鍵團戰，加上隊友配合跟進鎖定勝局，「我個人覺得那個場面最具象徵性。」Faker還謙虛地補充，「其實我今對自己整體的表現沒有特別滿意，幸好努力能夠取得好的結果。」此外，每當新的世界冠軍誕生，選手們的冠軍造型也頗具討論度，而T1成員也紛紛發表想法，上路Zeus表示，會在「古拉格斯、卡蜜兒、鄂爾」中三選一；打野Oner則考慮「菲艾趙信」；Faker則是還沒認真思考，但會以粉絲的喜好為第一考量；下路Gumayusi將在「燼或法洛士」擇一；輔助Keria則是「派克或睿娜妲。」