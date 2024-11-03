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MLB美國職棒紐約洋基在今年的世界大賽上，最終以1：4不敵洛杉磯道奇，無緣再睽違15年後再度捧起冠軍金盃，休賽季他們會做出怎樣的補強，以及能否留住重砲Juan Soto，都是外界關注焦點。而根據美媒報導指出，，並支付600萬美元買斷金，讓他成為自由球員，至於則是有消息指出，洋基目前有意網羅紐約大都會隊的當家重砲Pete Alonso。根據美媒《紐約郵報》資深記者Jon Heyman報導指出，紐約洋基如今在買斷一壘手Anthony Rizzo後，一壘防區暫時還沒有合適人選，，將他視為潛在的補強目標。不過Jon Heyman也表示，，因此Alonso也被視為是沒能成功續約Soto的「替代方案」。現年已35歲的Anthony Rizzo，本季因右前臂骨折關係缺席超過2個月，例行賽僅出賽92場，打擊三圍為.228/.301/.335，敲出8轟、35分打點。Rizzo在例行賽結束前又遭觸身球擊中右手手指，導致骨折，直到美聯冠軍賽才重新復出，至於現年29歲的「北極熊」大都會重砲Pete Alonso，生涯自從2019年升上大聯盟之後，就展現出個人相當不俗的長打火力，至今已在大都會隊累積敲出226支全壘打。今年例行賽Alonso162場全勤出賽，，也讓他依舊是今年自由球員市場上，相當受到矚目的一名好手。