我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣東南側海域有明顯的低壓系統正在發展，極有可能增強為今年第22號颱風「銀杏」。（圖／中央氣象署）

康芮颱風才剛離開沒多久，又有新的「熱帶性低氣壓」出現，（Yinxing，中國命名）目前預估會在本週後期接近呂島東北方近海，並朝菲律賓北部進入南海，或從菲律賓東方北轉，往琉球前進，對台灣影響有待觀察。氣象署預報員劉宇其說明，今天早上「熱帶性低氣壓TD26」已經在關島附近海面生成，目前距離台灣約有2400公里，，也不排除慢一點，明天才生成。劉宇其提及，目前針對「準銀杏颱風」的路徑，各國模式都還有很大的分歧，有的預測會，有些則認為會，目前，請民眾多加留意，尤其是北部、東半部，颱風越近、天氣越不穩定。臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」則分享，「準銀杏颱風」受惠於高空反氣旋降低周圍風切，在菲律賓以東快速發展，預計未來24小時內，有機會發展為今年第22號颱風，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇則指出，今年第22號颱風銀杏熱身中，下週末左右來到台灣東南方到呂宋島附近區域，動態變化大，不一定會直接影響台灣，繼續觀察。