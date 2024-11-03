康芮颱風才剛離開沒多久，又有新的「熱帶性低氣壓」出現，今（3）日上午，中央氣象署證實，關島附近海面有熱帶性低氣壓，最快今晚至明（4）日有機會生成為今年第22號颱風「銀杏」（Yinxing，中國命名）目前預估會在本週後期接近呂島東北方近海，並朝菲律賓北部進入南海，或從菲律賓東方北轉，往琉球前進，對台灣影響有待觀察。
氣象署預報員劉宇其說明，今天早上「熱帶性低氣壓TD26」已經在關島附近海面生成，目前距離台灣約有2400公里，由於當地海溫還是偏暖、風切不算明顯，最快今晚就會增強為「銀杏颱風」，也不排除慢一點，明天才生成。
劉宇其提及，目前針對「準銀杏颱風」的路徑，各國模式都還有很大的分歧，有的預測會偏西接近菲律賓北部後進入南海，有些則認為會在菲律賓東方北轉，往琉球方向前進，目前不能排除颱風侵台可能，請民眾多加留意，尤其是北部、東半部，颱風越近、天氣越不穩定。
臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」則分享，「準銀杏颱風」受惠於高空反氣旋降低周圍風切，在菲律賓以東快速發展，預計未來24小時內，有機會發展為今年第22號颱風，週三（11/6）以後有機會來到台灣東南近海。
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇則指出，今年第22號颱風銀杏熱身中，下週末左右來到台灣東南方到呂宋島附近區域，動態變化大，不一定會直接影響台灣，繼續觀察。
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劉宇其提及，目前針對「準銀杏颱風」的路徑，各國模式都還有很大的分歧，有的預測會偏西接近菲律賓北部後進入南海，有些則認為會在菲律賓東方北轉，往琉球方向前進，目前不能排除颱風侵台可能，請民眾多加留意，尤其是北部、東半部，颱風越近、天氣越不穩定。
臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」則分享，「準銀杏颱風」受惠於高空反氣旋降低周圍風切，在菲律賓以東快速發展，預計未來24小時內，有機會發展為今年第22號颱風，週三（11/6）以後有機會來到台灣東南近海。
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇則指出，今年第22號颱風銀杏熱身中，下週末左右來到台灣東南方到呂宋島附近區域，動態變化大，不一定會直接影響台灣，繼續觀察。