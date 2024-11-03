台北市刑警大隊於10月23日在桃園某五星級飯店逮捕一對黃牛夫妻，兩人涉嫌利用非法手段搶購周杰倫「嘉年華世界巡迴演唱會」台灣場門票，並以高於原價5倍的票面價格轉售牟利。警方查出，該對夫妻檔已售出189張票，若依《文化創意產業發展法》裁罰，恐面臨最高6500萬元的罰款。
黃牛利用拓元 大量囤票高價轉售
警方調查顯示，該對夫妻透過票務平台拓元搶票，再於社群平台培養粉絲，並藉代購廣告吸引客群。劉姓男子已從事黃牛生意長達11年，過去多次遭查處，但依然利用各種管道在演唱會開賣前囤票。此次事件中，兩人更聘請境外工程師協助搶票，聲稱「保證取票」，確保能在開賣後第一時間大量取得門票。
高價賣周杰倫門票 恐被重罰6500萬
這對夫妻檔在取得門票後，隨即在「全國最大賣票LINE群組」以原價5倍的高價販售周杰倫演唱會門票。據悉，已有82組客人訂購了189張票，若每張6880元票面價以5倍售出，恐遭每張罰款34萬4000元，總罰款金額高達6500萬元。依《文化創意產業發展法》規定，以超過票面金額轉售藝文票券者將面臨10至50倍罰金。
目前，劉男已遭羈押禁見，張女則以20萬元交保並限制出境，檢警仍持續追查是否涉及其他共犯，案件細節有待進一步調查釐清。
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警方調查顯示，該對夫妻透過票務平台拓元搶票，再於社群平台培養粉絲，並藉代購廣告吸引客群。劉姓男子已從事黃牛生意長達11年，過去多次遭查處，但依然利用各種管道在演唱會開賣前囤票。此次事件中，兩人更聘請境外工程師協助搶票，聲稱「保證取票」，確保能在開賣後第一時間大量取得門票。
高價賣周杰倫門票 恐被重罰6500萬
這對夫妻檔在取得門票後，隨即在「全國最大賣票LINE群組」以原價5倍的高價販售周杰倫演唱會門票。據悉，已有82組客人訂購了189張票，若每張6880元票面價以5倍售出，恐遭每張罰款34萬4000元，總罰款金額高達6500萬元。依《文化創意產業發展法》規定，以超過票面金額轉售藝文票券者將面臨10至50倍罰金。
目前，劉男已遭羈押禁見，張女則以20萬元交保並限制出境，檢警仍持續追查是否涉及其他共犯，案件細節有待進一步調查釐清。