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▲全家歡慶「青森蘋果霜淇淋」新上市，隨買跨店取自11月5日起自11月7日限定，5支188元。（圖／全家提供）

▲全家本週康康五優惠，推出5樣夯品買1送1，不管是吃的、喝的通通有。（圖／全家提供）

▲全家雙十一購物節提早開跑，牛奶雪糕、冰塊買一送一。（圖／全家提供）

▲全家11月1日起至3日限定，哈根達斯「抹茶杏仁粒雪糕」同口味加11元即可多一件。（圖／全家提供）

全家霜淇淋11月新口味「青森蘋果霜淇淋」悄悄開賣了！雖官方預計11月5日全台門市正式換新口味，不過目前已有部分搶先開賣，使用青森縣產陽光蜜富士蘋果，配方提升乳感，相較過去曾推出的蘋果霜淇淋的雪酪口感，更加絲滑濃郁。全家霜淇淋11月新口味「青森蘋果霜淇淋」新口味搶先開賣！使用青森縣產陽光蜜富士蘋果，100%原汁製成，果香芬芳撲鼻，相較2020年的雪酪口感的「蘋果霜淇淋」，乳感提升，打造絲滑口感。本次同樣有限量蘋果紅餅皮，不只好吃也好拍。目前官方尚未正式更換口味，僅部分店家10月口味原料完售，提早上新霜淇淋口味，目前上新門市有「全家中埔雙興店」，想嚐鮮的民眾可以多跑幾家分店找看看囉！全家歡慶「青森蘋果霜淇淋」新上市，隨買跨店取自11月5日起自11月7日限定，5支188元，原價49元、特價38元。除了霜淇淋優惠外，全家本週康康五即起至11月3日限定，不限支付方式，有自有品牌氣泡水、WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕買1送1；還有歡慶雙十一，11月26日前牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1。◾自有品牌氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕，5折（原價49元、特價25元）◾麥提莎 麥芽脆心黑巧克力，5折（原價49元、特價25元）◾味味A 排骨雞風味乾麵，5折（原價30元、特價15元）◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾自有品牌衛生冰塊買1送1，5折（原價25元、特價18元）◾自有品牌天然水2.2L買11送11，5折（原價35元、特價18元）全家11月1日起至3日限定，同口味加11元即可多一件，香濃巧克力脆皮，外層裹香脆杏仁搭配，來自愛知縣西尾百年傳承手摘綠茶製成的綠茶粉，原價每支129元、特價70元，約5.4折吃。7-11同樣於11月1日起至3日限定，」同口味加11元即可多一件，還有百吉布丁大雪糕／脆皮大雪糕買2送2，相當於5折開吃。