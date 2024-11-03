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NBA美國職籃金州勇士今（3）日前進客場踢館休士頓火箭，一哥Stephen Curry仍舊因腳踝傷勢缺陣，而此戰勇士三節打完後仍取得96：80的領先優勢，未料來到決勝節火箭急起直追，終場前剩下8秒時，火箭隊更是靠著小將Tari Eason的關鍵2罰將比分扳平，雙方也鏖戰至延長賽。而勇士替補上陣的射手Buddy Hield，此戰個人攻下全隊最高27分，表現再度受到關注。本場比賽勇士在首節就打出氣勢，單節一度打出一波18：7的兇猛攻勢，二節灣區大軍也延續火燙手感，半場打完勇士取得71：43的大幅領先。雙方易籃再戰後，火箭在第三節回敬35：27的攻勢，三節結束後一舉將分差縮小至16分。延長賽上勇士先靠著Jonathan Kuminga的跳投得到分數，隨後Kuminga持續延續手感，接連得到分數，本場比賽勇士一哥Stephen Curry仍舊因腳踝關係缺陣，，附帶7籃板2助攻，Jonathan Kuminga貢獻23分6籃板，Andrew Wiggins得到15分，Brandin Podziemski挹注12分5籃板6助攻至於主場作戰的火箭隊，，前鋒Jabari Smith Jr.得到21分7籃板，Amen Thompson貢獻18分11籃板4助攻。