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2024《英雄聯盟》世界大賽決賽今（3）日凌晨落幕，T1以3：2擊敗BLG奪冠，T1中路明星選手「Faker」李相赫在第4和第5局帶領戰隊逆轉奪冠。其中G4他選用賽勒斯完成關鍵開團，幫助戰隊逆轉2：2扳平戰局，從而能在第5戰擊潰對手，成為決賽勝負手關鍵。他個人也很滿意自己那一局的發揮，認為這是今天的比賽中最具代表性的一刻。在今年LOL官方分享宣傳片中，Gen.G 戰隊的中路選手Chovy嗆聲：「Faker，我將開創新的未來。」而Faker也回應道：「Chovy，你說你將開創未來，那就證明給我看！」後者說到做到，稱職扮演「大魔王角色」，以古典英雄的形象擋下了不如自己的跳戰者。最終，T1在四強淘汰了Gen.G ，決賽戰勝BLG，Faker又一次證明自己是這款遊戲「最高的山，最長的河」。在決賽的5場比賽中，BLG在前三把遊戲展現相當出色的競爭力，一度以2：1領先，但第4局Faker的賽勒斯利用個人能力帶起風向，上路抓掉希格斯、關鍵團戰抓掉吶兒，帶領T1扳平戰局。最終T1贏下第5局，完成2連霸。當賽後被問到自己認為今天戰隊5人的最佳操作時，Faker很自信地選擇了自己第4局的賽勒斯，「第四局我使用塞拉斯開了一波團，直覺來看那個場面我開團成功，產生很好的結果，隊友們也完美配合，我個人覺得那個場面最具代表性。」