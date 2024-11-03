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▲NBA金州勇士休賽季成功在自由市場上搶下射手Buddy Hield，堪稱球隊今夏最成功的補強。（圖／美聯社／達志影像）

懷念2015-16那支「73勝勇士」配備的豪華板凳嗎？本季金州勇士的板凳暴徒們所能提供的火力，可不一定會輸給前輩們！在將Jonathan Kuminga下放板凳後，這支球隊的替補深度雄厚，全民皆兵，今（3）日對上休士頓火的比賽就是絕佳範例，雖然差一點就遭到逆轉，但在延長賽靠著多名球員跳出來打出好表現，最終仍能以127：121取勝，陣容深度將會是灣區這一季的主旋律。Leandro Barbosa、Shaun Livingston、Marreese Speights，2015-16賽季的勇士隊，板凳火力凶猛，許多比賽甚至是靠著第二陣容打爆對手的，也是他們能夠在漫長例行賽穩定打出高水準比賽內容的關鍵。今年夏天勇士雖然未能簽下另一名球星，但補強了多名合格輪換球員，包括Buddy Hield、De'Anthony Melton、Kyle Anderson等人，再加上Jonathan Kuminga、Moses Moody、Brandin Podziemski、Trayce Jackson-Davis能力已成長到可承擔更多任務，Andrew Wiggins以更好的狀態回歸，球隊這一季可用之兵很多。總教練Steve Kerr也多次提到安排每一場比賽陣容是自己甜蜜的負荷。在今天對火箭之前，本季目前勇士替補球員場均能為他們貢獻多達59分，本場比賽更是轟下了「71分」，這讓他們此一數據繼續飆升到61分，在NBA歷史上排名第一，並且領先第2（2018-19快艇）足足有7.8分。Hield持續提供火燙的外線，本場比賽他三分球10投6中，攻下27分，讓他成為了NBA史上唯一一位在前6場比賽中投進27個或更多三分球的球員。Kuminga儘管可能不太滿意自己只能從板凳出發，但他對上對手的第二陣容，似乎更能充分發揮自己出色的體能條件，此役他在勇士被逼進延長賽後，包辦了8分之中的6分，帶隊取勝。相較於他在先發陣容中位置重疊、戰術地位不高，板凳或許是更適合他揮灑天賦之處。雖然NBA是球星的聯盟，我們也很少看到沒有兩名以上超級球星的球隊能夠登頂，但勇士目前的陣容很像他們過去取得成功時的模式：在Stephen Curry身邊圍繞一群適合自身體系的優質球員。2015、2016和2022年，他們都擁有充足的深度，以適應各種不同的打法和突發狀況。灣區板凳匪幫回歸，讓他們新賽季取得5勝1敗的戰績，雖然目前他們對上的隊伍相對容易對付，但在Curry因腳踝傷病缺陣之時，勇士展現出他們在季後補強的成果。