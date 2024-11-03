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▲《江南B-Side》中，池昌旭飾演的暗黑解決師「尹吉晧」。（圖／Disney+）

▲趙祐鎮自爆為《江南B-Side》增胖18公斤。（圖／news1提供）

韓國犯罪新劇《江南B-Side》將於11月6日在Disney+上線，主演池昌旭、趙祐鎮、河允景與金亨瑞（BIBI）齊聚首爾舉辦記者會。池昌旭透露他因「粉絲導演」的特殊情誼才接下此劇，而趙祐鎮為了角色增胖18公斤，笑稱「螢幕上的自己認不出來」，引發熱烈討論。《江南B-Side》由新銳女導演朴樓利執導，她在記者會上坦言，母親是池昌旭出演的《奇皇后》忠實粉絲，這份影響讓她也成為了池昌旭的粉絲，夢想與其合作。「我一直希望有機會讓他挑戰新角色，結果真的如願以償！」導演表示，劇中池昌旭飾演的角色遊走於善惡之間，展現出「邪惡的一面」，這讓粉絲們大飽眼福。池昌旭笑說，他與導演母親早有合作淵源，導演的弟弟也參與了《江南B-Side》的拍攝，讓他開玩笑地說「已經和導演全家合作過了」。趙祐鎮在劇中飾演因揭發貪污案而被迫遠離都市的警探「姜董佑」，角色需要一種敦厚的親和感，因此他特別增胖18公斤，創下高中以來的最胖紀錄。他幽默地說：「我每天吃手工漢堡，看到自己在螢幕上胖到不認識自己，這真的是生平頭一回」。趙祐鎮形容，角色的處境十分坎坷，試圖解決事件卻一步步深陷黑暗，這也讓角色更具感染力。《江南B-Side》背景設定在充滿光鮮亮麗的江南，但朴樓利導演選擇展現這個城市的陰暗面，以一場女性失蹤案揭開重重黑幕。池昌旭飾演的「尹吉晧」是一名暗黑解決師，將和姜董佑警探共同面對這些令人膽寒的真相。導演透露，該劇劇情發展迅速，觀眾會深陷於善惡交錯的故事之中，甚至「無法按下停止鍵，沒時間上廁所！」為了營造真實感，多數場景都在江南取景拍攝，力求呈現出韓國城市裡光明與黑暗並存的氛圍。