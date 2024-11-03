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▲▼迪麗熱巴帶貨裙裝被嫌棄，造型師遭批評得體無完膚。（圖／嘉行迪麗熱巴工作室微博）

新疆女神迪麗熱巴8年前以陸劇《克拉戀人》打開知名度，而後主演《三生三世十里桃花》、《烈火如歌》、《你是我的榮耀》並加入節目《奔跑吧》班底，人氣飛速暴漲，走紅兩岸三地，一張如芭比娃娃般的五官曾經被日本人盛讚是「中國頂級美女」。迪麗熱巴過去皆輕鬆駕馭各種造型，但她日前出席一場活動，被網友開嘲「穿錫箔紙」，引發議論。身為時尚界寵兒的迪麗熱巴，有專屬團隊打理妝髮、穿搭，加上天生麗質，造型幾乎沒有出錯的時候，不過近日她受邀上某品牌直播發表會，帶貨洗衣精，不僅妝容化得有些死白，所穿的平口高定小洋裝，以粉紅色滾邊和多片銀色紙花拼接而成，乍看之下很像錫箔紙的材質，脖子以下則布滿數顆大珍珠。迪麗熱巴的號召力驚人，吸引逾10萬人同時上抖音收看直播，工作室小編事後分享該套服裝的精修照，形容熱巴的新造型：「光影流動，賦予神祕光澤，銀楓搖曳，墜入童話夢境...」、「唔～一不小心翻開童話書 ，放出了公主。」不過小編隨即被大部分的網友吐槽：「極醜的裙」、「妳好好挑裙子行不行？全靠臉撐著...妳自己看看這好看嗎」、「可以開始物色新的造型室了」、「造型師到期不續，多接觸其他造型師，簽短期」、「塑料再利用嗎？」批評迪麗熱巴的造型師閔塔鯊很敷衍。然而，也有部分網友的審美觀不同，大讚迪麗熱巴的珍珠楓葉裝很時髦，「好美」、「夢幻的感覺」、「是公主」、「超漂亮」、「姐姐我可以！」呈現兩極評價。