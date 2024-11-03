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台灣媒體報導外交部次長吳志中2日接受美國《國會山報》（The Hill）訪問時表示，台灣對這次選舉「非常、非常擔心」（very, very worried），遭共和黨前亞太區主席、國際政治觀察家方恩格（Ross Feingold ）質疑用「worried」這個字不恰當、非常失禮。不過，外交部今（3）日反擊，國內媒體報導未向外交部查證，事實上，吳志中的用詞是「關心」（concern）而非憂心（worry）。外交部指出，《中時新聞網》昨報導稱次長吳志中是在2日接受《國會山報》訪問；但事實是於今年10月29日與來台訪問的各國政經記者團餐敍，與外媒就各項議題廣泛交換意見，並非接受特定媒體的專訪。外交部進一步說明，吳志中席間就記者詢問是否憂心（worry）美國大選時表示，我國與各國一樣關心（concern）美國總統大選，尤其美國是我國最重要的夥伴，台灣與美國兩黨都有長期合作經驗，美國對台灣的支持也可說是跨黨派的共識，因此無論哪位候選人當選，都對未來台美關係深具信心。上述對話在輕鬆場合下進行，外交部質疑，外媒或未精準掌握吳志中的談話內涵。有關媒體報導在未向外交部查證的情況下，由未出席該餐敍的方恩格加以評論，外交部表示遺憾，並鄭重澄清說明吳志中的實際談話，以正視聽。