我是廣告 請繼續往下閱讀

俄烏戰事持續延燒，近來北韓加入俄羅斯使得戰情更為激烈。我國有志願傭兵加入烏克蘭正規志願軍，但近來傳出，一名軍特戰部隊退役的傭兵吳忠達在戰場身亡，成為第2位在烏俄戰場犧牲的國人。根據《中時新聞網》報導，吳忠達在10月31日與特戰士兵前往盧甘斯克（Luhansk）支援，與俄軍部隊進行正面遭遇。俄軍人數眾多，吳忠達與同袍陷入苦戰，遭俄軍以砲火進行壓制，不幸遭砲擊身受重傷身亡。報導指出，吳忠達曾服役於陸軍特戰指揮部擔任特戰兵，在服役多年退役後，在民國112年加入國際軍團半年，隨後前往烏克蘭正規軍擔任傭兵，都處在第一線與俄羅斯部隊進行作戰，過去執行任務時，曾多次遭到俄軍包圍，但都能順利突圍，是烏克蘭部隊中的英雄級傭兵。台灣基督教長老教會牧師黃春生在臉書貼文悼念，並指出目前吳忠達遺體仍在戰場上，已經透過無人機確認位置，但因前線火力仍猛烈，烏軍將待情勢緩和，才能撤離吳的遺體。據《中央社》報導，外交部證實有參軍台灣人不幸在前線陣亡消息，並表示已與該名台灣人家屬聯繫致哀，並提供必要協助。另家屬不願公布該台灣人姓名，也不願接受媒體採訪，也希望媒體朋友尊重家屬意願。這是繼台灣志願兵曾聖光在烏克蘭陣亡後，再有第2名台灣志願兵喪生。25歲的曾聖光於2022年11月2日赴烏克蘭，不幸於在東部盧甘斯克州，與俄羅斯軍方駁火下，被迫擊炮擊中後腦而當場陣亡。據了解，對於戰死外籍傭兵，烏克蘭將給予1200萬荷林夫納（約台幣924萬元）撫卹金，但需要家屬親赴烏克蘭辦理相關手續。