我是廣告 請繼續往下閱讀

▲石英遺照曝光，面容慈祥。（圖／翻攝自林千鈺臉書）

資深演員石英上個月27日過世，女兒林千鈺今（3）日在臉書曝光父親慈祥遺照，並感謝來自四面八方好友的關心，「你們的關愛，是我們能走出傷痛很大的力量。」並希望親友盡量以環保為主，若要送花可以合送。林千鈺在臉書寫下長文，「首先感恩這幾日來自四面八方的關懷，讓我們知道大家是如此愛爸爸，謝謝大家。你們的關愛，是我們能走出傷痛很大的力量，心雖然痛但我們會節哀，為了爸爸我會好好照顧媽媽跟家人，請大家放心，也讓爸爸能安心離開前往淨土，再次深深ㄧ鞠躬說聲謝謝。」並透露石英的告別式將在11月17日於台北懷愛館（原第二殯儀館）景明廳舉辦，「」許多網友都湧入留言，「節哀。」林千鈺和爸爸感情很好，父女時常一起出遊，這些日子，林千鈺也在臉書曝光一家人溫馨相聚的短影音，其中包括石英生前走訪各地的觀光照，俏皮自拍等等，每一分每一秒，都是對父親最深的思念。