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教育部國教署為推動第二外語課程，今年積極進行法語教師培力活動，更與法國在台協會、法國文化協會簽署「法語檢定DELF中學教育版合約」，讓國內有自我檢核語文能力的機會。此外，12月將由淡江大學法國語文學系與台南高商合作辦理「全國高中生法語朗讀競賽」，讓修習法語初階班的高中學生交流，激發學習動機。國教署說明，法語是聯合國6種官方語言之一，也是世界上第3大使用語言，為提升法語教師教學專業能力，已協助教師組成「法語種子教師社群」，並辦理教師增能活動。國教署除了積極進行法語教師培力活動，更與法國在台協會、法語教師協會合作，期望讓法語成為台灣學生掌握國際溝通的重要工具，今年已初步研發4學分的高中初階班教學大綱，扣合108課綱的核心素養精神與議題融入，未來將提供更多高中法語教師運用。今年4月間，國教署已與法國在台協會、法國文化協會簽署「法語檢定DELF中學教育版合約」，DELF是法國教育部唯一認證的法語程度鑑定文憑，透過雙邊合約簽署，國教署期望鼓勵更多學生積極學習法語，並有自我檢核語文能力的機會。同時，國教署也與「法語教師協會」合作8月辦理「從目標設定到教材應用」法語教師增能工作坊，提供法語教師更完善的教學資源與實務技巧，以提升教學品質。此外，為提供學生展現法語學習成果的舞台，12月將由淡江大學法國語文學系與台南高商合作辦理「全國高中生法語朗讀競賽」，讓修習法語初階班的高中學生能夠充分展演交流，激發學習動機，並提升學習興趣。另外，一群法國學生家長在台北市教育部協助下，2022年在台北市瑠公國民中學成立台北法國教育機構（LIFT）是國內第一所由外籍家長發起的「非學校型態實驗教育機構」，也提供目前台北學生在法語教育的其他選擇。