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▲銀杏颱風將會影響台灣後半週的天氣，實際影響、是否侵台、會不會有共伴效應，都還要持續觀察更後期的路徑。（圖／中央氣象署）

今（3）日上午，關島附近海面出現新的熱帶性低氣壓，且在今天晚上至明（4）日這段時間，就會增強為「銀杏颱風」，中央氣象署預報員劉宇其表示，銀杏颱風生成後的路徑不確定性大，可能自台灣南方通過，也可能在靠近台灣時往北轉向，實際影響、是否侵台、會不會有共伴效應，都需要觀察更後期的路徑，預估颱風在週末最靠近台灣。臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今年第22號颱風「銀杏」即將形成，銀杏會沿著太平洋高壓邊緣朝西北移動，預計下週後期抵達台灣東南方時，正好來到高壓邊緣及鞍型場，可能會出現「停滯打轉」的情況，並與東北季風對抗，後面路徑充滿不確定性，變數很高，是否影響台灣目前還無法評估。劉宇其則說明，從今天開始至週三（11/6），由於海溫算高，風切也較小，準銀杏颱風會快速發展，路徑則是穩定往西北方前進，抵達台灣西南方後，路徑將有2個大方向，分別是「通過呂宋島後一路往西進入南海」，機率較高；另一種是「在台灣東南方北轉往琉球」。若銀杏颱風真的進入南海，是否與東北季風產生共伴效應？劉宇其提及，目前由於路徑不確定性大，屆時環境的變動、颱風位置都會是關鍵，氣象署則預估銀杏颱風未來發展會到達「輕颱上限」，週末最靠近台灣，提醒民眾持續留意最新天氣預報。