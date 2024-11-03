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民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押，而其貼身帳房「橘子」許芷瑜傳出在被發布通緝註銷護照前，就已經從日本搭機轉往澳洲，若持的是電子旅行簽證（ETA），預計可停留至明年1月初。對此律師黃帝穎表示，這也凸顯三大法律問題，包括台澳無「司法互助協議」，增加司法困難；柯文哲羈押到底風險急遽上升；最後則是打臉民眾黨稱留學日本的荒謬辯詞。黃帝穎表示，橘子潛逃澳洲凸顯三大法律問題，首先是潛逃澳洲，增加司法追緝困難，澳洲與台灣沒有簽訂「司法互助協議」，雖然日本也沒簽「司法互助協議」，但台日有司法互助的默契，過去有電信詐欺通緝犯、毒品通緝犯遣返等個案合作前例。而過去澳洲則曾拒絕台灣司法互助的個案請求，橘子潛逃澳洲將造成我國司法追緝的困難，認為橘子從日本轉潛逃澳洲，應該是評估過的。其次是柯文哲帳房橘子潛逃，延押原因無法消滅，一路押到審判風險升高。黃帝穎說，橘子潛逃至澳洲，更難透過個案司法互助遣送回台，因此柯文哲與帳房勾串的羈押事由無法消滅，依據司法審理貪污案實務見解，柯文哲被起訴後，法院審判一路羈押到底的風險急遽上升。最後則是橘子潛逃澳洲，打臉民眾黨橘子留學日本的荒謬辯詞，黃帝穎表示，民眾黨為橘子潛逃辯護，稱是留學日本，也拿邵琇珮不是潛逃只是出國玩「大酸北檢」，結果橘子轉潛逃澳洲，根本不是留學日本，重重打臉民眾黨荒謬辯詞，民眾黨「護橘挺柯」辯護策略，被橘子潛逃澳洲徹底擊潰！