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▲吳怡霈在Threads上分享碰到的職場鬼故事，日前因價錢談不攏造成工作流局。（圖／吳怡霈 Threads）

▲吳怡霈還分享了另一間遇到的「職場鬼故事」，廠商行徑讓她翻了800個白眼。（圖／吳怡霈 Threads）

女星吳怡霈從體育台主播轉戰演藝圈後，演戲及主持都備受肯定，近日在社群平台分享了「職場鬼故事」經歷，並透露無奈放棄一場主持機會的內幕，讓粉絲大嘆可惜之餘也能理解她的選擇，紛紛留言力挺。吳怡霈透露，近日不少粉絲期盼她成為「百合劇」活動的主持人，但這次主辦方並未找她，讓粉絲們感到失望。對此，吳怡霈表示，其實活動公司曾接洽過她，但因為費用僅相當於剛入行時的主持報酬，最終經紀人認為不符合預期，替她放棄此機會，讓吳怡霈得以「放假回日本」。吳怡霈表示，雖然身在日本，心卻與粉絲同在，並祝福大家能在活動中盡情玩樂，「謝謝你們這麼愛我啦，我都有看到唷！」先前，吳怡霈也曾分享過另一段主持邀約的曲折經歷。當時雙方已進入簽約階段，卻突然接到廠商通知，因吳怡霈與某事件主角有連帶關係，擔心會模糊焦點，最終決定取消合作。無奈的是，廠商最後選擇了與事件主角關係更緊密的人作為主持人，讓吳怡霈傻眼直呼「我大概有翻800個白眼」。