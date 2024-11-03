我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有著美國國旗意象的「我已投票」貼紙，是多年來的「經典款」。（圖／美聯社／達志影像）

美國各州陸續展開提前投票．由於選情激烈，非搖擺州也出現排隊熱潮。有別於台灣民眾在投完票後，會在手上蓋投票章代表自己「已投票」，美國總統選舉的一大特色，就是完成投票後，可以拿到一張「我已經投票」的貼紙，來宣告已經完成投票，同時提醒親朋好友要趕快投票。而今年「我已投票」貼紙成為今年焦點，各州推出由不同群體設計的貼紙，從狼人到獨角獸等創意設計吸引選民目光。根據美聯社報導，美國總統選舉舉辦時，總是能看見已經投完票的選民身上貼著「我已經投票」的貼紙，來宣告自己已經完成投票。貼紙設計師布德羅（Janet Boudreau）在多年前設計的投票貼紙已經成為經典，一款簡單的橢圓形，內有飄揚的美國國旗的投票貼紙，多年來成為投票站的象徵。如今，各州舉行了設計比賽，來鼓勵青少年們參與，成為另類的參與投票方式。在兩年前，紐約的一個地區的投票貼紙上，印有由14歲男孩創作蟹型生物，隨即引發網路熱潮。而今年密西根州的一款描繪了狼人撕裂襯衫、站在美國國旗下的貼紙成為熱潮，設計者年僅12歲；新罕布夏州舉辦的比賽，則吸引了超過1000件參賽作品，其中由一名10歲女孩格蕾絲（Grace）以當地知名地標「山中老人」為靈感，結合美國國旗，設計出別具當地特色的貼紙獲得選民讚賞。格蕾絲表示，「我明顯感受到人們的態度不同，大家似乎更快樂，也更興奮去投票，因為他們可以拿到我設計的酷炫貼紙」，「我真的覺得很棒，因為我影響了人們對投票的態度和感受。」今年（2024年）包括西雅圖、華盛頓州金恩郡的貼紙，都是出自小朋友之手，不過並非所有貼紙都是如此。丹佛的受刑人也透過設計科羅拉多州旗款貼紙，藉此增進公民意識。對於自己被「搶飯碗」，布德羅反倒對於全國各地出現的全新設計，且許多設計甚至是由小朋友創作，而感到十分高興。她表示，「我完全支持這件事。我支持年輕人參與其中，理解投票的力量並對此充滿信心。」一名選民提奇諾（Allison Tichenor）直呼，她很喜歡在本週稍早投票時拿到的貼紙，「「這很美，就像這座城市一樣。」她表示，他們喜歡貼上貼紙，去提醒他人投票；另一名選民朗（Deanna Long）也稱，「我覺得這很重要，因為你永遠不知道它會啟發誰去投票。」朗參加了賀錦麗的競選活動，包包上還貼著一張小孩騎著獨角獸的投票貼紙。朗表示，「這些設計很有趣，還是由年輕孩子創作，這些孩子需要依賴他人為他們的需求投票，希望投票的重要性正變得越來越明確，並且我希望這些藝術作品也能啟發年輕世代。」全國貼紙設計競賽由美國選舉協助委員會（EAC）於2019年推動，旨在表彰社群創意，並促進選民參與。聯邦委員會主席霍夫蘭（Benjamin Hovland）表示，「『我已投票』貼紙比賽不僅是一種吸引社群參與的方式，也帶來一些創意和樂趣。」