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▲李杏從東京返台後，在機場行李箱被陌生人拿錯。（圖／李杏 IG）

▲李杏的行李箱遭陌生人誤拿，好險最後順利安全落幕。（圖／李杏 IG）

憑藉《茶金》榮獲金鐘獎女配角的演員李杏，演技備受肯定，私下時常透過社群平台與粉絲互動。近日，她在Instagram限時動態中分享了從東京影展返台後，因行李被錯拿而經歷的一場「機場慘劇」。李杏無奈表示，「這是史上最困擾、最麻煩、最倒霉的機場意外」，引發網友共鳴。李杏透露，返台後在機場等候行李時感到不對勁，按理說她搭乘商務艙，行李應該是最先出來的。然而，當周圍朋友都已拿到行李超過10分鐘，她的行李卻遲遲未現身，讓焦慮值飆升。終於等到一個類似的行李箱，但上面掛著陌生的行李吊牌，這讓李杏的「不對勁感」達到紅色警戒。李杏發現一位女子在旁觀望，便詢問是否對方拿錯行李。女子否認後卻指行李「很像」她朋友的，經過確認，果然是該女子的朋友誤拿李杏的行李，並且已搭車前往台中。為了取回行李，李杏只能無奈地在機場等待，甚至牽連到朋友的接機行程，讓原本應該完美結束的東京影展之旅因陌生人的粗心而添上波折。歷經一連串麻煩後，李杏終於順利取回行李。她特地提醒大家，在機場提領行李時務必仔細核對姓名，避免發生類似的意外。