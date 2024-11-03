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外交部長林佳龍結束美洲及加勒比海友邦行程，返台後隨即搭乘高鐵直奔高雄，與夫人廖婉如邀請駐台各國使節欣賞九天民俗技藝團鼓舞劇《牽水（車藏）》。除了看劇之外，還搭文化遊艇遊覽高雄港風光。林佳龍此行出訪最後一站晉見聖克里斯多福及尼維斯總督，並會晤該國總理、外長，他特別感謝克國堅定支持台灣參與國際組織，也就鞏固雙邊邦誼進行深入討論。林佳龍返台後隨即趕往高雄，邀請駐台使節看劇，他表示，九天用鼓陣與舞蹈，闡述台灣在地179年的祭儀，使台灣民俗的魅力跨越語言與文化背景，表演結束後，駐台使節們也都起身喝彩。林佳龍說，自己作為雲林人，牽水（車藏）的記憶一直伴他成長，《牽水（車藏）》在疫後的演出別具意義，透過戲劇穿越時空背景，為大家進行了一場撫慰人心的集體療癒。「昨晚的演出，包括駐台使節與全場觀眾都感到很震撼，是一場成功的『文化外交』，也讓世界看見台灣」。