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立法院內政委員會明日將審查《公民投票法》部分條文修正草案，藍綠白立委皆提出版本，對此政治工作者周軒表示，立院即將開始進入深水炸彈區，最大顆的炸彈就是《公民投票法》，因其中有藍委版本非常驚悚，包括若針對公投結果3個月內，總統或行政單位沒有提出方案應對，總統或行政機關首長要提出辭呈下台；公投效力從2年變為4年；公投綁大選復僻，若這三位一體都過了，國民黨日後發動攻公投，「很有機會讓賴清德2026就要下台了」。周軒表示，明日立法院即將開始進入深水炸彈區，最大顆的深水炸彈就是《公民投票法》，國民黨內政委員會召委徐欣瑩，排了公投法修法的審查，細看目前排進議程的版本，其中賴士葆、羅智強的版本非常驚悚。周軒說明，主要有三點，首先是如果針對公投結果3個月內，總統或行政單位沒有提出方案應對，總統或行政機關首長要提出辭呈下台；其次是公投的效力從2年變為4年；第三是公投綁大選復僻。這三位一體如果都過，國民黨之後發動公投，「很有機會讓賴清德2026就要下台了」。