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▲金城武（左）、林志穎年輕時的珍貴合影。（圖／翻攝自Threads、微博）

▲金城武（左）、林志穎同期出道，當年瘋迷萬千少男少女。（圖／翻攝自微博）

▲▼林志穎（上圖右、下圖左）先後在《校園敢死隊》和《號角響起》和金城武（上圖左、下圖右）合作。（圖／豆瓣電影）

台日混血巨星金城武叱吒影壇35年，交出《人魚傳說》、《重慶森林》、《心動》、《如果·愛》、《擺渡人》等代表作，至今仍是橫跨兩個世紀的「帥哥」代名詞，他殺青許久的港片《風林火山》終於定檔明年上映。近日有網友分享金城武和林志穎少年時期的合照，眾人端詳到出神，「一看就會姨母笑！」日前有網友在Threads分享一張舊照，外貌稚嫩的金城武留著中分麥當勞髮型，露出如雕像般的深邃五官，對鏡頭綻放燦爛笑靨，身旁的林志穎一張萬年娃娃臉俊俏又惹人憐，兩人推估剛出道沒多久，都還不滿20歲，原PO寫下：「當年讓無數女生瘋狂的兩位台灣男神...」貼文發布後，勾起不少網友的年少記憶，各自擁護心目中的台灣第一帥，「論顏值，金城武帥多了」、「林志穎少年時期臉真的無可挑剔，但年紀上來了還是一股奶油味，就有點尷尬了」、「林完勝，娃娃臉」、「畫面太賞心悅目」、「費洛蒙爆棚」、「喜歡金城武！」金城武大林志穎1歲，早對方3年踏入演藝圈，兩人算是同期入行，也是當年最炙手可熱的戲劇小生，與吳奇隆、蘇有朋受封「四小天王」。林志穎和金城武合作過國片《校園敢死隊》、《號角響起》，其中金城武在《號》片演出左胸有刺青的小兵「李大維」，而唯一當過兵、正在服役的林志穎飾演「曾志祥」，當年還經國防部批准，才告假來拍電影，蘇有朋、吳奇隆也是主要演員。《號角響起》1995年在台灣上映，全台拿下5000萬元的高票房，成績不俗，僅次劉德華主演的《烈火戰車》，成為國片檔冠軍，片中林志穎、吳奇隆、金城武、蘇有朋、張立威插科打諢，製造無厘頭又白目的笑料，成就「你安靜一點，我是流氓啦」、「滿車的梅花啦」等影史經典台詞，讓本片成為影迷心目中的「第一軍教片」