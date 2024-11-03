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動植物防疫檢疫署今（3）日表示，獸醫研究所通知，嘉義縣朴子市1蛋雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，已由嘉義縣家畜疾病防治所依標準作業程序執行5萬8480隻蛋雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。113年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計36例，包含陸禽29場、鴨3場、鵝4場。防檢署表示，我國候鳥上游國家日本、韓國禽流感疫情持續升溫，臺灣位於候鳥度冬遷徙路徑上，目前抵臺各類群冬候鳥分布於西南沿海、關渡、蘭陽平原、桃園沿海，又以雲嘉南沿海、蘭陽平原出現較大群聚，請養禽業者應嚴防候野鳥與場內家禽接觸，並應持續落實防疫，以降低場內禽隻染疫的風險。防檢署呼籲，時值候鳥遷徙季節，且日夜溫差大，除應持續維護禽場防鳥設施外，也應做好門禁管制及場內外消毒等生物安全工作，並做好禽舍通風及保溫措施，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。