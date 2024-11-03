未來一週天氣將出現明顯變化，尤其氣溫受東北季風影響將明顯下滑，台灣東南部海域更是有「銀杏颱風」準備生成，中央氣象署預報員劉宇其表示，明（4）日東北季風增強後，北台灣在週三、週四（11/6、11/7）最涼，早晚氣溫跌破20度，空曠地區更低；銀杏颱風路徑則尚未明朗，預估下半週有可能影響台灣。
銀杏颱風最快今晚生成 週末左右最靠近台灣
今（3）日上午，關島附近海面出現新的熱帶性低氣壓，劉宇其說明，今天晚上至明（4）日這段時間，會增強為「銀杏颱風」；從今天開始至週三（11/6），由於海溫算高，風切較小，準銀杏颱風會快速發展，氣象署預估銀杏颱風未來發展會到達「輕颱上限」。
準銀杏颱風路徑穩定往西北方前進，抵達台灣西南方後，路徑將有2個大方向，分別是「通過呂宋島後一路往西進入南海」，機率較高；另一種是「在台灣東南方北轉往琉球」。
明東北季風增強 氣溫溜滑梯式下滑
劉宇其指出，本週東北季風主要影響北台灣，明天一整天屬於降溫階段，週二、週三北台灣整天體感偏涼，高溫22至23度，週三清晨、週四清晨最冷，北台灣低溫下探19到20度，沿海空曠地區更只有16至17度，週五（11/8）後氣溫才會有所回升。
中南部地區，本週白天還是溫暖偏熱，主要是早晚會轉涼，白天高溫約28至30度，清晨夜晚下探20至21度，體感上日夜溫差較大，早出晚歸要留意穿著漲的調整。
明起基北宜雨勢較大 下半週小心銀杏颱風掃雨
劉宇其提及，明天東北季風再增強，桃園以北、東北部、東部全天有不定時局部短暫雨，北部、東南部有零星短暫雨，入夜後基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢，其它地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
週四東北季風雖然減弱，但銀杏颱風接近呂宋島以東海面，間接讓台灣的東北風持續強盛，因此北部、東北部降雨會持續，「颱風越靠近、雨勢會越大」，中南部地區未來一週天氣則較為穩定，較大變數仍是銀杏颱風動態，請民眾持續留意。
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今（3）日上午，關島附近海面出現新的熱帶性低氣壓，劉宇其說明，今天晚上至明（4）日這段時間，會增強為「銀杏颱風」；從今天開始至週三（11/6），由於海溫算高，風切較小，準銀杏颱風會快速發展，氣象署預估銀杏颱風未來發展會到達「輕颱上限」。
準銀杏颱風路徑穩定往西北方前進，抵達台灣西南方後，路徑將有2個大方向，分別是「通過呂宋島後一路往西進入南海」，機率較高；另一種是「在台灣東南方北轉往琉球」。
明東北季風增強 氣溫溜滑梯式下滑
劉宇其指出，本週東北季風主要影響北台灣，明天一整天屬於降溫階段，週二、週三北台灣整天體感偏涼，高溫22至23度，週三清晨、週四清晨最冷，北台灣低溫下探19到20度，沿海空曠地區更只有16至17度，週五（11/8）後氣溫才會有所回升。
中南部地區，本週白天還是溫暖偏熱，主要是早晚會轉涼，白天高溫約28至30度，清晨夜晚下探20至21度，體感上日夜溫差較大，早出晚歸要留意穿著漲的調整。
明起基北宜雨勢較大 下半週小心銀杏颱風掃雨
劉宇其提及，明天東北季風再增強，桃園以北、東北部、東部全天有不定時局部短暫雨，北部、東南部有零星短暫雨，入夜後基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢，其它地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
週四東北季風雖然減弱，但銀杏颱風接近呂宋島以東海面，間接讓台灣的東北風持續強盛，因此北部、東北部降雨會持續，「颱風越靠近、雨勢會越大」，中南部地區未來一週天氣則較為穩定，較大變數仍是銀杏颱風動態，請民眾持續留意。