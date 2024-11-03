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民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，對此民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，支持柯文哲再次請假，但若要選出代理黨主席，他則支持民眾黨立院黨團總召黃國昌。對此網紅「四叉貓」表示，這個遊戲有個必勝法，只要曾經或現任的中央委員找人頭入黨，4個月獲得黨主席投票，只要花200萬元就可以穩穩的4千票，加上民眾黨手機投票，付出成本200萬元，將來就可支配7億政黨補助款，「根本就是穩賺不賠的搶黨主席之位必勝法」。四叉貓解釋遊戲必勝法，首先是柯文哲因故無法執行職權，由14名中央委員互相推選一個當代理黨主席，這14位中央委員之間互推投票，所以陳珮琪、蔡壁如、陳智菡、柯美蘭與何瑞英都沒有參賽資格。四叉貓說，代理黨主席推出來之後，6個月之內要重新補選新任黨主席，任期到2026年12月31日，參選黨主席資格是「曾經或現任」的民眾黨中央委員，然後有300位黨員連署，投票資格為加入民眾黨滿4個月，黨費500元，年滿18歲。四叉貓表示，柯文哲上次黨主席選舉只有3780票，這些黨員換算成一年的黨費為189萬元，重點是民眾黨黨主席選舉可以使用手機APP線上投票。四叉貓說明，「曾經或現任」的中央委員，現在找人頭黨員加入民眾黨，4個月後即可獲得投票權，能趕上黨主席選舉，只要花個200萬元就有穩穩的4000票，民眾黨投票又是用手機投票，可以叫人頭黨員拿出手機，當面檢查是否確實投票，有一整天的時間可以檢查手機，一票都跑不掉，付出成本200萬元，將來7億元政黨補助款都隨你支配，「根本就是穩賺不賠的搶黨主席之位必勝法」。