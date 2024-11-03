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▲Elly萬聖節解放好身材。（圖／翻攝自IG polarbearelly）

小S（徐熙娣）的大女兒Elly在美國南加州大學念書，近來適逢萬聖節，她在社群平台秀出火辣「豹女郎」的照片，深V的服裝展現傲人上圍，讓許多人驚呼，「太辣！超越媽媽。」還有人喊話小S，「媽媽不要看。」Elly昨在IG曬出萬聖節和朋友出遊的照片，只見她戴著豹紋髮哭髮箍，還綁上豹尾巴，身穿黑色緊身衣，深V的設計讓她的傲人身材展露無遺。不到1天就吸引近2萬人按讚，「完全遺傳媽媽」、「OMG」、「辣得恰到好處」、「太辣了，在國外注意安全喔」。Elly剛到國外的時候，曾發文說想念媽媽煮的飯，看起來已經開始想家，不只是Elly，小S的二女兒Lily之前也更新一連8張辣照，露出水蛇腰和長腿，一雙電眼更是遺傳了小S的女神基因，小S也不避諱在節目上談論女兒們，一家人感情都相當好。