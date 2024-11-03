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美國總統大選戰況膠著，但選民投票意願高昂，就連過去「興致缺缺」的提前投票都出現人數大幅增加的趨勢，專家甚至認為「選舉投票日」逐漸演變為「選舉結束的那一天」，截至11月1日下午的最新統計數據，至今已有超過7500萬名美國人已經以郵寄方式或親自前往投票所進行投票。2024年總統大選投票日即將到來，今年民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨對手川普在全國民調支持不分軒輊。在選舉人團票制度下，入主白宮的關鍵落在北卡羅來納州、賓州、密西根州等7個搖擺州，今年願意提前出門投票的選民比起過去還要多，其中也包含不少搖擺州選民，多家外媒與專家們對此也保持高度關注。根據佛羅里達大學選舉實驗室（University of Florida's Election Lab）統計，截至11月1日下午為止，全美已有超過7500萬人透過郵寄方式，或親自前往附近的投票所投票，這個數字已經是2020年大選總投票率的44%，顯示今年選民熱情；威斯康辛大學麥迪遜分校選舉研究中心博登（Barry Burden）更指出，今年的選舉投票當天已逐漸演變成為「選舉結束」當天，這正是因為大批選民選擇提前投票，這令正式投票日成為所有投票日之中的最後一天。根據《路透》、《華郵》報導，今年提前投票的盛況雖然並未超過2020年大選，但這是因為當時受到疫情影響，而此次提前投票的狀況已經明顯高過2016年以前的任何一場選舉，其中包含亞利桑那州、北卡羅來納州約半數選民已經投票、喬治亞州400萬名選民已經投票，這是當地於2020年大選總投票人數的80%。有趣的是，過去「提前投票」常被認為不可靠、恐遭選舉舞弊，包含總統川普等共和黨人就多次針對提前投票和郵寄投票表達質疑，認為選舉日當天投票才可靠，不過今年川普大力支持這個方式，與民主黨候選人賀錦麗不約而同向支持者喊話，希望選民能提早投票。不過從先前紀錄來看，提前投票的比例普遍女性多於男性，就連搖擺州的提前投票比例也是女多於男，因此相較起賀錦麗，川普面臨更多說服男性選民出門投票的挑戰。