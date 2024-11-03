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文化部駐泰國代表處文化組與泰國清邁MAIIAM當代美術館（MAIIAM Contemporary Art Museum）攜手合辦「祖先 The Ancestors：臺泰藝術交流展」於昨（2）日開展，本次展覽邀請臺灣藝術家陳建北、郭敬耘、張恩滿；泰國藝術家Busui Ajaw、Pinaree Sanpitak、Jedsada Tangtrakulwong等6位共同展出，透過探討祖先的概念與意義，呈現臺泰文化的對話與相似之處。美術館創辦人Eric Bunnag Booth於展覽開幕表示，很高興能與臺灣合作本次展覽，感謝6位藝術家與策展團隊Kohkae Collective的支持參與。駐泰國代表處文化組組長桂業勤也致詞表示，與MAIIAM合作讓臺灣藝術在清邁被看見，相當有意義，期待未來更多的臺泰藝文交流。藝術家陳建北也特別赴泰國參與開幕，並親自導覽解說作品。本次展覽臺灣藝術家的作品包含陳建北《助產序曲》，以臺灣早期助產士的訪談紀錄，展現有別於現代的生產經驗與臺灣歷史；郭敬耘《製圖者》及《空白地帶》透過影像與地圖，揭開不同族裔在臺灣土地上的移動記憶；張恩滿《蝸牛樂園三部曲—啟航或終章》則以臺灣常民料理中的蝸牛為媒介，啟動探索身份認同的旅程。MAIIAM當代美術館為泰國清邁重要藝術場館，除了展示典藏外，亦致力推動泰北清邁藝術圈與世界對話，舉辦各類國際藝術交流。觀眾不僅來自泰國本地，也吸引許多外國觀光客與藝文愛好者特地前來拜訪。「祖先 The Ancestors：臺泰藝術交流展」將展覽至2025年2月17日，並將於清邁設計週（Chiangmai Design Week）期間，邀請臺灣藝術家訪泰進行藝術對談，讓參觀者能深入欣賞本次展覽。