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繼第9屆賽會之後，國內高中兩大強權平鎮高中與穀保家商再一次在黑豹旗冠軍戰舞台上碰頭，這是兩校在黑豹旗的第6度冠軍對決，最終穀保在這一場打擊大戰中勝出，以14：9擊敗平鎮，拿下隊史第4冠。挑戰2連霸的平鎮高中，這次要力拚衛冕和隊史的第8座冠軍；穀保家商則要力拼復仇，帶回隊史第4座的冠軍！背靠背出賽的穀保沒有露出疲態，首局就突破邱立璿的投球攻下3分，第2局曾聖恩更是炸裂黑豹旗冠軍戰歷史性的首發全壘打，一度取得4分領先。儘管平鎮也給予回應不斷緊咬比分，讓雙方形成一場史無前例的打擊大戰，但穀保此役火力太過凶猛，7局中有6局得分，最終以14：9擊敗平鎮拿下隊史第4座的黑豹旗冠軍。不過，賽後教練似乎出現一些爭執，有吵架的情況，所幸之後口角衝突並未擴大。